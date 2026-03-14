La emocionante llegada a Valencia tras 14 días caminando desde Madrid: "Me ha cambiado la vida"

El creador de contenido Héctor Melgares ha llegado a la Plaza de la Reina de Valencia tras completar su proyecto solidario “Caminando para Valencia”: una caminata de 14 días desde Madrid para visibilizar la situación de los afectados por la dana. A su llegada, según ha contado en 'Herrera en COPE Valencia', le esperaban cerca de 50 personas que lo han recibido con un pasillo de aplausos y vítores. Muy emocionado, el propio Melgares ha confesado haber llorado: “estoy abrumado por tanto cariño”.

El origen de una promesa solidaria

La idea surgió de la necesidad de volver a poner el foco sobre los damnificados. “Hay que hacer algo, que están muy en silencio, todos demandan que se les escuche”, ha explicado Melgares. Madrileño de nacimiento pero “medio valenciano de corazón”, la tragedia le impactó desde la distancia y decidió viajar como voluntario. Aquella experiencia, ha asegurado, “me cambió la vida”, y desde entonces ha mantenido un contacto constante con los vecinos, quienes le trasladan sus “dramas actuales”.

Llevas en la mochila el orgullo y la historia de muchas personas que necesitan ser escuchadas" Héctor Melgares Creador de contenido

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Un reto de 35 kilómetros diarios

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El 27 de febrero partió desde la Puerta del Sol de Madrid para recorrer a pie los más de 350 kilómetros que la separan de Valencia. Han sido 14 etapas con una media de 35 kilómetros diarios en las que ha sufrido “frío, mucha lluvia” e incluso fiebre, pero nada le ha detenido. Durante todo el trayecto, Melgares ha retransmitido la experiencia en directo a través de su canal de TikTok, donde acumula más de 600.000 seguidores, documentando una rutina que comenzaba a las seis de la mañana y se extendía durante más de doce horas.

Paralelamente a la caminata, se organizó una recaudación de fondos. “Acabamos de llegar, creo que hemos superado los 3500 euros, estoy muy contento”, ha afirmado el creador de contenido. Ahora, ha añadido, comienza la búsqueda de una asociación o fundación que esté activa sobre el terreno para canalizar la ayuda “de manera directa y transparente a las personas necesitadas”.

Una llegada cargada de emoción

Tras 14 días en los que se ha encontrado “muy solo” cruzando “aldeas y pueblos de 49 habitantes”, la bienvenida en Valencia ha superado todas sus expectativas. Los asistentes le han arropado al grito de ánimo porque, según le decían, “llevas en la mochila, que es bien pesada, por cierto, el orgullo y la historia de muchas personas que necesitan ser escuchadas”. Entre los presentes se encontraba su madre, Amparo, que acudió para darle una sorpresa: “Es muy emocionante para todos que se entregue a una causa así”, ha declarado, orgullosa.

Redacción COPE Valencia Héctor Melgares caminando hacia Valencia

También lo esperaban seguidores como Zaira, que, como valenciana, se siente “orgullosa de que él haya podido hacer este proyecto solidario”. Iris, otra de las personas que ha acudido a recibirle y que fue afectada por la dana, ha calificado la gesta de “increíble”. Para ella, el hecho de “que alguien haya venido andando por nosotros, y completamente desinteresado, es increíble”.