Bioterra entra en una nueva etapa de "madurez" y refuerza su apuesta por un estilo de vida "sostenible"

Bioterra, la feria ecológica de Euskadi, celebrará una nueva edición del 5 al 7 de junio en el recinto ferial de Ficoba en Irun. Con más de 20 años de trayectoria, el evento se adentra en una nueva fase en la que refuerza su enfoque como un espacio de estilo de vida ecológico y saludable, consolidándose como el punto de encuentro para una comunidad que busca una forma de vivir más consciente y respetuosa con el planeta.

Esta nueva mirada integral atraviesa todas las áreas de la feria, desde la alimentación y el hogar hasta la cosmética o la bioconstrucción. Además, Bioterra prestará especial atención a etapas de la vida donde el bienestar es clave, como la salud integral, la alimentación consciente, el envejecimiento activo, la longevidad o el equilibrio emocional.

La agroecología, un camino de futuro

En el marco de la presentación de la feria, Ekolurra, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, ha presentado el balance del sector de 2025, subrayando una idea clave: la agroecología es el futuro. Este modelo responde a los grandes retos actuales como el empobrecimiento del suelo, la pérdida de biodiversidad, la emergencia climática y la dependencia de insumos químicos.

Los datos reflejan que la agricultura ecológica continúa creciendo en Euskadi. La superficie inscrita ha aumentado un 43% en el último año, alcanzando las 18.167 hectáreas, un crecimiento impulsado principalmente por el aumento de pastos y viñedo. Destaca la incorporación de 3.110 hectáreas de monte comunal en Amezketa, Ataun, Zaldibia y Orduña.

Actualmente, el 9% de la superficie agraria de Euskadi ya está certificada en ecológico, dos puntos más que el año anterior. Aunque aún queda para alcanzar el objetivo del 25% para 2030 fijado por la estrategia europea «De la Granja a la Mesa», el sector avanza con firmeza. También ha crecido el número de operadoras, que ya alcanza las 813 operadoras ecológicas, un 6% más.

En cuanto al perfil del sector, se observa que aumenta el número de personas productoras, mientras que el de transformadoras desciende ligeramente. Cabe destacar que el 17% de las personas titulares del registro son menores de 40 años y la presencia femenina representa el 29% del censo.

Xabier Lejarzegi, director de Ekolurra y Maialen Gaztañaga, directora de Bioterra

Hope: el cine que demuestra que el cambio es posible

En línea con su mirada hacia el futuro, Bioterra proyectará la serie documental “Hope! Estamos a Tiempo”, creada por Javier Peña. La producción audiovisual presenta soluciones reales que ya se están aplicando en diferentes países para la regeneración ambiental.

La docuserie se narra desde una perspectiva esperanzadora pero pragmática, pensando que “aún podemos evitar lo peor” y no en un mensaje catastrofista. La producción, disponible en RTVE Play y Movistar +, ya ha sido presentada en el Parlamento Europeo y se está proyectando en varias partes del mundo.

Bioterra proyectará seis episodios de la serie, tres antes de la feria y otros tres durante su celebración en Ficoba. Esta propuesta cultural conecta plenamente con el espíritu de Bioterra: mostrar que las soluciones existen y que el cambio ya está en marcha.