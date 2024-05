María Jesús recorre cinco residencias navarras con su acordeón: "Cantaba la nieta y la abuela"

Saben quién es María Jesús Grados Ventura, más conocida como María Jesús y su acordeón, ha dado hasta cinco conciertos en las residencias de mayores de Navarra. En total, en toda España ha recorrido 23 residencias.

La iniciativa surge desde Aramark, empresa experta en el cuidado y en el bienestar de las personas mayores.





Desirée Martell, la directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de Aramark, ha explicado cómo surgió la idea. “Quisimos crear una experiencia diferente, distinta, a través de la música y con un artista tan reconocida como es María Jesús”.

María Jesús no se lo pensó dos veces en cuanto se lo propusieron. “Dije sí que me salió del corazón, del alma y no me lo pensé ni un minuto. Dije que sí enseguida”.

María Jesús: "Es brutal lo que yo he visto en esos ojos".

Para María Jesús, esta experiencia ha sido “muy enriquecedora”. “Mi corazón ha vuelto súper enriquecido de las experiencias, de haber visto cómo me han acogido las personas, con qué cariño, cómo me conocían y cómo se acordaban de las canciones que interpretaba...”

María Jesús ha resaltado la reacción de los mayores: “Es brutal lo que yo he visto en esos ojos. Esto para mí ha sido maravilloso”. Y ha agradecido a los que han hecho esta gira posible. Una gira que tanto Aramark como María Jesús quieren repetir.





El repertorio de María Jesús es amplio, ya que ha estado 50 años tocando en Benidorm y cada show duraba entre una y dos horas. Sin embargo, ha querido hacer un guiño a cada lugar al que ha acudido, como el pasodoble 'No te Vayas de Navarra' o alguna jota navarra. María Jesús se vio sorprendida de que se conocieran “todas las canciones”. Interpretó canciones de Manolo Escobar, de Antoñita Moreno, de Lola Flores.

Sin embargo, el espectáculo de María Jesús y su acordeón en las residencias navarras no ha ido destinado únicamente a los residentes. A María Jesús le llamó la atención de que también se unía gente joven, se unían los nietos a cantar. "Se han venido chicos jóvenes y chicas que estaban con sus abuelos allí. Cantaba la nieta y cantaba la abuela". Se mostraba muy feliz de lo que le decía la gente: "No sé cómo darte las gracias por lo que estoy viviendo con mi abuela", decían. "Ha sido muy bonito".