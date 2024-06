Herrera, desde Leipzig el día en el que arranca la Eurocopa: "Auténtico despliegue de Deportes COPE"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad del día desde el IBC de Leipzig en Alemania el día en el que arranca la Eurocopa.

'Meine Damen und Herren, guten Morgen', ha comenzado saludando en esta ocasión el comunicador. "Estamos en Alemania, en COPE Leipzig, es el estudio que COPE ha organizado aquí en el Centro Internacional de Prensa, sito en esta bella ciudad alemana, a un par de horas de la capital".

"Aquí todo el equipo de Deportes COPE va a hacer un auténtico despliegue desde aquí, desde los lugares donde se van a transmitir la inmensa mayoría de partidos y desde luego especial seguimiento a los de la selección española que mañana debuta contra Croacia en Berlín".





Y hasta Leipzig, señala el comunicador entrando en materia "han llegado los ecos de la última hazaña protagonizada por este PSOE que ha pasado de ser una de las piezas del sistema a ser un dinamitero del 78. Miren, no ya solo la ruptura del consenso constitucional, los acuerdos con todos los partidos antisistema, el manoseo de la Constitución, los ataques a los jueces, ahora también el acoso a la Corona.

"Hace unos días en Baleares el PSOE rechazaba nombrar a la princesa Leonor hija adoptiva de las islas porque la propuesta venía del PP y de Vox. Ayer en el Parlamento Navarro el PSOE se sumó a una declaración con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, es una forma de felicitarle por los diez años como Rey ¿Qué creen ustedes que firmó? Pues un documento de un tonto a las tres, de los que no ha dado un palo al agua en su vida y que ayer presentaba una moción en la que afirmaba que la Monarquía es corrupta y antidemocrática. Bueno pues esa moción la ha apoyado el PSOE de Navarra y dice, 'solamente hemos votado un poquito la primera parte, la segunda no'... No tomen el pelo, o apoyas o no apoyas, bueno secundando a la ultraizquierda".

Financiación singular para Cataluña

"Y además de la puñalada a la monarquía el PSOE también asestó ayer una apuñalada a la igualdad, a la solidaridad entre los españoles, no ya solo por la amnistía, porque es que después de la amnistía viene la financiación singular para Cataluña, que ya saben ustedes lo que quiere decir, quiere decir más. Lo anunció ayer chiqui Montero, eso significa que todos los demás estaremos peor tratados".

El Gobierno, asegura el comunicador, "ha venido liquidando por la vía de los hechos la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, porque impide las rebajas de impuestos que quieren aplicar las comunidades del Partido Popular, pero garantiza a Cataluña todo tipo de privilegios. Y cuando una parte consigue un trato de favor es a costa del resto que se ven perjudicados, lo de la manta que llega a la barbilla o llega a los pies".

Cláusula Cataluña

Además advierte "no solo rompe la igualdad en materia económica. Ayer en el Congreso Junts anunció la entrada en vigor de lo que ellos llaman la cláusula Cataluña, que no está muy clara la definición técnica, pero sí el espíritu. El gobierno necesita los siete votos de Junts y Junts se lo va a cobrar en cada iniciativa legislativa. Si la ley beneficia Cataluña pasa el filtro, si no se aplica la cláusula catalana, a los catalanes no se les aplica".

Desbloqueo del poder judicial

"Pedro Sánchez sigue sin ofrecer detalles de su propuesta para desbloquear a las bravas la renovación del Poder Judicial si el PP no se había aviene a un acuerdo. Se inspira dice, en la actual propuesta del presidente del Consejo, Guilarte en dar un sistema de designación y promoción de jueces más objetivable. Lo dijo Sánchez y ustedes verán si lo creen, pero cuando yo escucho a Sánchez decir que algo es plenamente constitucional, me echó a temblar, porque sé que va a ser lo contrario. Y no debo de ser el único, porque el propio Guilarte se vio obligado ayer a hacer pública una carta en la que muestra su desconfianza sobre la ambigüedad del presidente. Dice que sería aterrador la potestad para nombrar a los jueces del gobierno, retirándoselo al Consejo. Sánchez solo se para cuando se le obliga a parar porque no tiene contención institucional. Y ahora se le ve claramente agobiado porque el castillo de naipes que montó para su investidura se le está viniendo abajo, tiene la cara desencajada como la legislatura".

"Y a los problemas judiciales de su esposa, de su hermano, ahora se suma a la situación agónica del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, don alvarone, que cada día está más cerca de su procesamiento por el Tribunal Supremo. Pero una trifulca absurda y muy menor sobre la situación fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, el Fiscal General del Estado se implicó hasta el punto de obligar a una subordinada, la Fiscal Superior de Madrid, a emitir una nota de prensa revelando los datos reservados. La fiscal dijo que se oponía y el fiscal general le ordenó a hacerlo. Es lo más parecido a la conducta que el Código Penal califica como prevaricación. Esta denuncia fue denunciada por el perjudicado y o cambian mucho las cosas o Álvaro García Ortiz va a acabar procesado ante el Supremo".

"Y mientras todo eso pasa, o aquí nadie atiende a las cosas de comer. Ayer dimitió el presidente de la asociación de fabricantes de coches, ANFAC, es el presidente de SEAT el señor Wayne Griffiths y como es extranjero pues opera con criterios un poquito distintos al de los empresarios de aquí. Este señor se ha hartado de las promesas incumplidas del gobierno para los planes de transformación de la industria española del automóvil", ha concluido Herrera.