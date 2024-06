Andrés tiene 17 años y, como muchos jóvenes de su edad, estaba bañándose con un amigo en la playa de Frouxeira, en Valdoviño, en la provincia de A Coruña. Él, como todos nosotros, fue a la playa a disfrutar sin pararse a pensar que el paísaje que hay más allá de la orilla, también entraña riesgos.

Una historia que contaba este viernes en La Linternael director del programa, Ángel Expósito, y que contaba el propio Andrés en los micrófonos de COPE, donde confiesa que lo que ocurrió aquel día le ha convertido en toda una celebridad en su pueblo. El joven llevaba un par de horas al sol cuando, de repente, empezaron a escuchar gritos de auxilio. Su reacción posterior, como cuenta el periodista, le terminaría convirtiendo en un héroe.

Dos personas pasean por la playa de Silgar, en Galicia









El impulso de un joven en una playa de A Coruña



Y es que, cuenta Expósito, a lo lejos de la playa donde se encontraba Andrés con su amigo se escuchaba un hombre. El joven fijó la mirada mar adentro y lo vió: había una persona ahogándose. “Fue algo que me salió de dentro, un impulso. Y en un momento oí cómo pedían ayuda y, fue verlo y fue como un impulso nervioso, me metí a por él”, cuenta el propio adolescente en La Linterna.

Y es que hay que tener en cuenta que Andrés tiene 17 años y ninguna formación en socorrismo pero, aun así, se lanzó a intentar rescatar a la persona que se estaba ahogando. Esa persona se llamaba Marcos y, cuando llegó hasta él, se lo encontró muy nervioso y se dio cuenta de que era una persona que pesaba bastante más que él. Aun así, permaneció con él 25 minutos en medio del mar.









“Cuando estaba llegando hacia él le vi con la cabeza sumergida y, cuando le levanté, abrió los ojos y la vista la tenía perdida, casi no podía hablar”, explica Andrés en COPE. Marcos finalmente consiguió hablar a los tres minutos, y el joven le preguntó si tenía hijos para que se tranquilizase, porque no paraba de decir que iba a morir. “Le dije que me mirase a los ojos para que no sumergiese la cabeza y, al preguntarle si tenía hijos, me dijo que tenía dos”, cuenta Andrés. “Le dije que pensase en eso, que no iba a morir. Así conseguí tranquilizarle y sacarlo poco a poco”.

Andrés se vuelve famoso en A Coruña



Marcos se encontraba en una zona de corrientes y aunque la historia acaba bien, hubo varios momentos de tensión. Andrés le cogió por la axila pero Marcos pesaba demasiado para él: 85 kilos. De hecho, en algún momento, Andrés llegó a pensar no podía con él y que a ambos se los iba a llevar la corriente. Afortunadamente no fue así y, al cabo de casi media hora luchando contra el mar, llegaron a una zona de olas y fueron cogiendo impulso hacia la orilla.

Un joven se adentra en el mar en una imagen de archivo









Andrés acaba de salvarle la vida a una persona pero, al llegar a la orilla, puso rumbo al chiringuito y se sentó con su amigo como si tal cosa, sin contarles nada a sus padres. “Estaba jugando al billar con mi amigo, con el que me estaba bañando y, al irnos, le dije hasta luego. Subí a mi casa para ducharme para darme una vuelta después y, al salir de la ducha, mi madre me preguntó qué había hecho, que unos amigos le dijeron que había salvado a un hombre en la playa”, confiesa el joven a Expósito.

La noticia de Andrés y Marcos corrió como la pólvora en A Coruña y Andrés, que siempre había querido pertenecer a la Marina, se había convertido en un héroe con tan sólo 17 años. Ahora ambos, mantienen contacto y tienen pensado verse durante el fin de semana: “Es un tío majísimo, de hecho vuelvo este domingo a Madrid y he quedado para vernos”.