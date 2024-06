La diversidad culinaria de España hace que casi siempre suela estar entre las mejores cocinas del mundo, según la mayoría de guías y encuestas sobre comida internacional. Recientemente, el ranking de Taste Atlas, una revista digital especializada precisamente en clasificar cocinas del mundo, colocaba a nuestro país de nuevo entre las cinco mejores del mundo con una nota de media de 4,59 sobre 5, siendo sólo superadas por la italiana y la griega, en este orden. Eso sí, quedamos por encima de la japonesa y la india, que completan el top 5.

Paella valenciana









El motivo puede radicar en la diversidad de platos a lo largo y ancho de la península ibérica. Clásicos de cualquier mesa dependiendo de en qué comunidad autónoma nos encontremos: de los espetos malagueños a la paella valenciana, pasando por el pescado a la bilbaína, el cachopo asturiano o el famoso pulpo a feira gallego.

No obstante, y aunque todos pensemos que ostentamos una gran oferta culinaria, no siempre llueve a gusto de todos, y un joven de Barcelona ha demostrado en un vídeo de TikTok que, lo que para nosotros puede ser un menú irrechazable, para los latinoamericanos que viven en España puede resultar un hueso duro de tragar.









Los platos típicos españoles que no gustan a los latinos



Mario Colomina es un joven de Barcelona que cuenta con casi 400.000 seguidores en TikTok, donde realiza vídeos de entrevistas en la ciudad condal y descubriendo nuevos restaurantes. Y precisamente su último vídeos viral ha sido sobre cocina, porque ha preguntado a varios latinoamericanos por cuál era el plato típico de la cocina española que menos les ha gustado cuando lo han probado. Y se ha llevado más de una sorpresa.

La primera chica, originaria de Guatemala, aseguraba que la paella que había probado aquí no me le había gustado, “el sabor no me gusta”. Otra era más dura y dejaba descolocado al entrevistador: “Esperaba más de los churros, están mejor en México, donde son más dulces, alargados y ricos”. “En general la comida mexicana es mejor que la española, tiene más sabor”, sentenciaba.

Imaegn de archivo de unos churros con chocolate









Otra, también de Guatemala, insistía en la paella: "He probado paellas que son súper ricas y otras que no me acaban de gustar". Igualmente, recomendaba platos de su tierra: "ahí tienes la empanada de pino o el pastel de choclo o la cazuela de vacuno". Un joven de Colombia también votada negativamente a la paella: "la de maricos no me gusta nada". No obstante, recomienda la "salchipapa" colombiana".





“Los calçots los noté rancios”



Igual que una chica mencionaba al principio del vídeo que prefería la comida de su tierra, México, porque tenía un sabor más fuerte, Mario se encuentra el caso contrario: otra chica mexicana que asegura que “el sabor del pescado es demasiado fuerte” en España. Un hombre peruano, por su parte, criticaba un “caldo con lentejas” que había probado, y recomendaba cocinarlo “con arroz”, como dice que se prepara en Perú. Pero el más critico es un hombre argentino que no tienen piedad con los calçots típicos de Cataluña: “la noté sosa, rancio, no me dijo nada”. Eso sí, recomienda a la gente el asado de su país. Y el último voto negativo es para la famosa tortilla de patatas que, eso sí, matiza que es porque “no le gusta la patata”.

Imagen de archivo de unos calçots típicos de Cataluña









Eso sí, además de las 600.000 reproducciones, el vídeo se ha llenado de comentarios críticos sobre las opiniones que se ven en el vídeo. “¿La comida mexicana mejor? Si con tanto picante le quita sabor a todo”, escribe uno. Otro señala que “si dice salchipapa, ¿cómo le va a gustar la paella?”