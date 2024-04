María Chivite pide al Parlamento trabajar juntos contra la desinformación

El Gobierno de Navarra está preocupado ahora por la desconfianza de la ciudadanía navarra hacia las instituciones. Por eso, la presidenta María Chivite, ha escrito una carta al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, para buscar, de manera conjunta, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Desconfianza, crispación y polarización. Esas son las palabras que ha utilizado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, para contextualizar el envío de la carta. Y para explicar que el Ejecutivo se pone ahora manos a la obra para evitar la desconfianza. Taberna, ha anunciado que se prevé establecer espacios de trabajo y colaboración con medios de comunicación locales y asociaciones profesionales para que puedan trasladar propuestas para avanzar en esta materia. De hecho, ha dicho que habrá ronda de consulta con los medios de comunicación, pero que eso "no significa que se vayan a controlar".

Preguntado por las acciones concretas que plantea el Gobierno para hacer frente a esa pérdida de confianza, el vicepresidente ha señalado que la escalada de tensión en el debate público, la polarización o la desinformación "no ayudan" a un normal debate político.



El Ejecutivo no propone acciones concretas, sino que "aflore el debate" y se "desarme el debate" para poder avanzar. Taberna ha reconocido que "siempre ha habido crispación, pero que ha ido escalando", por lo que considera que es momento de plantearse hacia dónde ir. "Lógicamente, todos nos tenemos que hacer nuestra autocrítica, no es un 'mea culpa' en sí mismo ni se trata de echar la culpa al otro", ha explicado.

El vicepresidente @FelixTaberna_na destaca el compromiso del @gob_na con la regeneración democrática para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones #SesiónGob_na



??Info: https://t.co/g9z8dMct9Ppic.twitter.com/NE56kqzau0 — Noticias / Berriak - Gobierno de Navarra (@noticiasgob_na) April 30, 2024





La carta que le ha enviado Chivite a Hualde:

“Como sabes, en el Gobierno de Navarra estamos plenamente comprometidos con nuestro sistema democrático, con su fortaleza y con el respeto institucional. Y estamos tomando medidas de distinta índole para avanzar en una mejor democracia. Transparencia, rendición de cuentas, acuerdos con entidades expertas en desinformación…

Estos días, el contexto nacional y europeo están contribuyendo a poner en el foco del debate público el riesgo democrático que suponen la desinformación, la polarización y los discursos deslegitimadores de las instituciones y del odio.



En línea de avanzar en el compromiso que en Navarra tenemos, y que me consta compartes como Presidente del Parlamento, te invito a que hagamos una reflexión conjunta para poder trasladar al espacio público, al debate político parlamentario y al conjunto de la ciudadanía, unos valores y principios fundamentales de respecto, ética, diálogo constructivo y crítica informada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso, te propongo que nos reunamos a la mayor brevedad para impulsar este camino de fortalecimiento democrático e institucional y lo hagamos visualizando además un mensaje de unidad y compromiso compartido por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Dos pilares esenciales de nuestro sistema. Si las instituciones nos comprometemos y avanzamos, lograremos que la ciudadanía nos acompañe en esta tarea fundamental y especialmente necesaria en el actual contexto de alerta global ante el peligro de la desinformación y la desestabilización”.