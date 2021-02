María Chivite niega que se "criminalice al sector hostelero" con las restricciones

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este martes que el Ejecutivo foral no está "criminalizando" al sector hostelero con la adopción de restricciones frente al Covid-19, pero ha señalado que "la evidencia científica y los datos dicen que hay riesgo" de contagio en el interior de los locales.

Afirma que acompañanan las restricciones con ayudas económicas, aunque el sector las califica de insuficientes y piden un plan de rescate urgente

Además, Chivite ha señalado que "es verdad que hacemos esa restricción a la hostelería pero también es verdad que acompañamos las restricciones con ayudas económicas y creo que eso no lo pueden decir todas las Comunidades que han cerrado la hostelería".

"No estamos criminalizando al sector hostelero, yo desde luego empatizo con ellos, no es gusto de nadie tener que cerrar ningún tipo de establecimiento, pero la evidencia científica y los datos nos van diciendo que hay riesgo en el interior de los bares, no tanto por lo que hagan los hosteleros, que además te vas dando cuenta de que cada vez hay un control más estricto, pero es verdad que cuando vamos a la hostelería nos quitamos la mascarilla, por lo tanto hay un riesgo que es evidente y los datos nos van diciendo que cuando acotamos esa medidas bajamos el número de casos", ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación en Tudela, donde ha presentado los instrumentos de reactivación económica y social de la Comunidad foral ante la pandemia.

Chivite ha recordado que a lo largo de febrero habrá una convocatoria de ayudas por valor de 10 millones de euros para la hostelería, para lo que ya ha habido varias reuniones con representantes del sector con el fin de "terminar de perfilar los detalles". "El año pasado en diciembre había una convocatoria de 20 millones y se utilizaron 15 de esos 20 millones. Ahora hemos puesto 10 millones de euros. Ninguna comunidad ha puesto tanto dinero para ayudas al sector hostelero como ha hecho Navarra", ha destacado.