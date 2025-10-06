Intenso fin de semana en Pamplona: 19 conductores sancionados por alcohol y drogas

Un total de 19 conductores han sido apartados de la circulación este fin de semana en Pamplona por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Trece accidentes y 1.750 pruebas

El balance de seguridad vial del fin de semana en la capital navarra se ha saldado con un total de trece accidentes de tráfico, que afortunadamente solo han dejado daños materiales y tres personas con heridas de carácter leve. En el marco de los operativos de prevención, la Policía Municipal ha efectuado más de 1.750 pruebas de detección de alcohol y drogas. Estas acciones preventivas son fundamentales para disuadir de conductas de riesgo y garantizar la seguridad en las calles de la ciudad, especialmente durante los periodos de mayor actividad nocturna.

Entre los siniestros registrados, destaca un accidente por alcance ocurrido en la plaza Príncipe de Viana a primera hora del domingo. En el suceso se vieron implicados dos vehículos, y la investigación posterior arrojó un dato preocupante: ambos conductores dieron positivo en las pruebas de alcohol. Como resultado, uno de ellos fue denunciado por vía administrativa, mientras que el segundo está siendo investigado por un presunto delito contra la Seguridad Vial, al que se suma una denuncia adicional por carecer del seguro obligatorio del vehículo.

Fuga y múltiples infracciones

El incidente más llamativo del fin de semana lo protagonizó un joven de 21 años. Al percatarse de un control policial en la avenida de Villava, intentó eludirlo dándose a la fuga. La huida fue breve, ya que los agentes lograron interceptarlo poco después mientras realizaba una maniobra de estacionamiento. El conductor fue sometido a las pruebas reglamentarias, en las que arrojó un resultado positivo tanto en alcohol como en drogas, lo que agrava considerablemente su situación legal ante las autoridades.

A las graves infracciones de conducción se sumaron otras. El joven fue denunciado por conducción temeraria y por hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes. Para culminar la secuencia de imprudencias, su vehículo fue inmovilizado y retirado por una grúa, ya que lo había estacionado incorrectamente en una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Este caso, junto a los otros 18 conductores apartados de la circulación, evidencia la persistencia de conductas de alto riesgo al volante que la policía persigue de forma activa.