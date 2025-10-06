COPE
La tertulia El Vestuario del Kukuarri arranca en directo desde el NH Collection Donostia

Deportes COPE Gipuzkoa inaugura su nuevo espacio en el restaurante Kukuarri analizando el difícil momento de la Real Sociedad y con la mirada puesta en su estreno copero y los próximos retos ligueros.

Isi y Carlos Soler disputan un balón durante el Real Sociedad - Rayo

EFE

Isi y Carlos Soler disputan un balón durante el Real Sociedad - Rayo.

Redacción Deportes COPE Gipuzkoa

San Sebastián - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Deportes COPE Gipuzkoa estrena hoy El Vestuario del Kukuarri, un nuevo formato de tertulia emitido desde el restaurante Kukuarri, en el Hotel NH Collection Donostia, con Marco Antonio Sande, Mauri Idiakez, Bixio Gorriz y Aitor López Rekarte. El espacio cuenta con el patrocinio de Volvo Autosuecia, Zu eta Biok y RESA Guipuzcoana, y se podrá seguir en directo en el 99.8 FM, en cope.es y en la app de COPE. 

El rival copero, primer punto de atención

El programa dedicará su primer bloque al nuevo rival de la Real Sociedad en la Copa del Rey, cuya eliminatoria se disputará el 29 de octubre a partido único, en campo del conjunto teóricamente más débil. El sorteo celebrado esta mañana ha determinado el camino inicial del equipo txuri-urdin en el torneo, que llega en pleno bache liguero y con la obligación de reaccionar.

La Real, penúltima y bajo presión

El análisis del mal momento del equipo centrará buena parte de la tertulia. La derrota ante el Rayo Vallecano (0-1) ha encendido todas las alarmas: cinco derrotas en seis jornadas, una delantera sin gol y una grada que despidió al equipo con pitos. Sergio Francisco habló de “batacazo” y reconoció la preocupación por ver al séptimo presupuesto de LaLiga hundido en la parte baja de la tabla.

El técnico introdujo cuatro cambios en la alineación, dejó a Take Kubo en el banquillo —según el club, por precaución tras un golpe en el tobillo— y volvió a quedarse sin Yangel Herrera, todavía renqueante. El tanto del Pacha Espino volvió a llegar tras una transición defensiva mal resuelta, reflejo de los problemas que arrastra el conjunto donostiarra.

Lo mejor, los destellos de Zubieta

En Anoeta solo Barrenechea y Gorrotxategi aportaron algo distinto. Su desparpajo fue de lo poco positivo en una tarde gris. El dato que preocupa: 58 saques de esquina sin marcar en lo que va de curso.

En el debate del Vestuario del Kukuarri se abordará también si ha llegado el momento de que la directiva reaccione, si el problema es de entrenador o de planificación, y qué margen real tiene el proyecto para enderezar el rumbo antes del parón.

Lo que viene

La Real afrontará un calendario exigente: visita a Balaídos, recepción al Sevilla y el Derbi Vasco ante el Athletic en Anoeta a final de mes. Entre tanto, la Copa del Rey y el pulso por recuperar confianza marcarán las próximas semanas.

Polideportivo guipuzcoano

El espacio incluirá además un repaso a los resultados del fin de semana: derrotas del Eibar y del Sanse, victoria del Bidasoa Irun en ASOBAL, buen debut del IDK Euskotren en Liga Femenina y balance irregular en rugby y baloncesto masculino.

El Vestuario del Kukuarri, desde el restaurante Kukuarri del Hotel NH Collection Donostia, puede escucharse en COPE Más San Sebastián (99.8 FM), en cope.es y en las aplicaciones móviles de COPE.

