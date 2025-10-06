Pillada en el puerto de Dénia con 18 kilos de hachís cuando embarcaba con su coche camino de Baleares

La droga iba oculta en 17 paquetes envasados al vacío dentro de una bolsa de deporte.

La Guardia Civil ha detenido a una joven de 21 años en el puerto de Dénia (Alicante) desde donde iba a embarcar rumbo a Baleares tras intervenir en el vehículo que conducía cerca de 18 kilos de hachís ocultos en su equipaje.

La intervención, de la que ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado, se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre después de que agentes de la Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil destinados en ese puerto sospecharan de un vehículo con destino al archipiélago balear.

Los investigadores identificaron a su conductora y única ocupante, detectaron "incoherencias entre la documentación presentada y los datos del coche", y constataron que carecía de seguro obligatorio. Ante esas irregularidades, se practicó un registro más exhaustivo del vehículo, lo que permitió descubrir en el interior de una bolsa de deporte diecisiete paquetes envasados al vacío.

Tras el análisis, se comprobó que se trataba de hachís, arrojando un peso total de 17,897 kilos de hachís, por lo que la joven fue arrestada por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte.

La Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer el origen y destino de la droga incautada.