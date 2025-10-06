Miles de usuarios de Metro Bilbao viven una mañana de pesadilla: "¿Cómo se va desde San Ignacio al Guggenheim?"

Los usuarios de Metro Bilbao han vivido este lunes una mañana de pesadilla. Decenas de ellos se agolpaban confundidos poco antes de las 10 horas en el andén central de la estación de San Ignacio mientras salían de una de las unidades que cubría el servicio desde Plentzia.

El trayecto entre Algorta y San Ignacio, que apenas se prolonga durante 15 minutos, en esta ocasión había sido de 30 minutos. Muchos se habían enterado en el interior de la unidad de que había una incidencia técnica que provocaba que el servicio quedara suspendido entre las estaciones de Indautxu y San Ignacio.

Entre ellos, dos jóvenes extranjeras que permanecían en su vagón sin salir cuando la unidad estaba ya vacía. Tenían que explicarlas, en inglés, que debían abandonar la unidad porque había un problema que obligaba a detener el metro en la estación. Respondían que iban a Bilbao y preguntaban cómo podían llegar al Museo Guggenheim. "Buf, andando, los autobuses están repletos. Tardaréis algo más de media hora", les contestaba una señora, mientras las acompañaba a la salida de la estación para darlas indicaciones.

Bastaba con salir de la estación para comprobar el impacto de la incidencia. Más de un centenar de personas hacían cola en la parada de autobús más cercana, mientras otro centenar largo decidía intentar llegar a su destino a pie, con resignación y, en muchos casos, indisimulado enfado.

A PIE

Algunos tenían suerte. Al llegar a la estación de Sarriko se enteraban de que el servicio, aunque con retrasos, se restablecía. En la unidad, una mujer que venía desde Las Arenas no se había enterado de la incidencia. "He cogido el metro con normalidad. Ha venido a su hora, aunque es verdad que pedían que consultáramos el frontal de la unidad para ver su destino", ha añadido.

Pero por lo general, los usuarios habían tenido que bajarse en San Ignacio e ir a pie hasta otra parada. "He tenido que ir desde San Ignacio a Sarriko andando. Cuando he entrado al metro, no sabía que había problemas, no nos han dicho nada, me he enterado por un aviso unas paradas después de cogerlo", decía un hombre. "He tenido que ir a pie desde San Ignacio hasta Deusto, una faena. Llego tarde a trabajar", añadía otro.

A las 12 horas, Metro Bilbao anunciaba que el servicio ya funciona con normalidad.