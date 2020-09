Carlos García Adanero denuncia el blanqueamiento de Bildu y recuerda que Navarra no es Euskal Herria

El diputado de UPN en el Congreso, Carlos García Adanero, ha recordado que "Euskal Herria es una entelequia" para luego repasar el blanqueamiento que se realiza desde el Gobierno a Bildu. Adanero afirma que han "blanqueado a Bildu con creces". Además ha recordado que en mayo de 2019 repetían "con Bildu no, 'cuantas veces quiere que le diga que con Bildu no'" y luego Sánchez acabó como presidente del Gobierno.

El diputado también ha rememorado las palabras de Calvo "Bildu es una línea roja, los socialistas somos de fiar" para luego repasar los actos que realizan desde Bildu y que no han condenado los atentados. También ha recriminado que "cuando hay un socialista que se atreve a decir que ustedes representan lo que representan lo callan, le cierran la boca, le dicen que no hable" y se lamenta de que "hemos llegado a este punto".

Respecto a Bildu ha sido contundente: "Mientras ustedes ganen, la libertad está perdiendo. España es menos libre" y le recrimina al Gobierno que les hayan comprado hasta el relato cuando hablan de "provocar.

El político de UPN también habló de la ocupación, otro de los temas de actualidad.

Viven en una realidad paralela en la que no se enteran de nada de lo que pasa a los ciudadanos que no forman parte del gobierno



El tema de la ocupación no deja de ser preocupante y desagradable, y hay que tomar medidas urgentes!!



Como es costumbre no estaban en el Congreso pic.twitter.com/JCPIEDKrod