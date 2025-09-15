Tertulión rojillo tras el Osasuna 2- Rayo Vallecano 0: solidez en El Sadar y refuerza a Raúl García e Iker Benito

Osasuna ha conseguido una victoria clave por 2-0 ante el Rayo Vallecano, convirtiendo El Sadar en un auténtico fortín. Los goles de Raúl García de Haro y el canterano Iker Benito han sellado un triunfo que refuerza la propuesta del nuevo técnico, Alessio Lisci. El partido y sus consecuencias han sido analizados en el 'Tertulión Rojillo de Primera' de Deportes Cope Navarra, donde se ha destacado la seriedad del equipo y el paso adelante de sus delanteros.

hoy la afición ha sido increíble, increíble, no hay palabras para para describirla

El propio Alessio Lisci ha mostrado su satisfacción tras el encuentro, dedicando gran parte del mérito al apoyo de la afición. El técnico italiano ha justificado su decisión de alinear a Raúl García desde el inicio, no solo por su idilio con el gol ante el Rayo, sino por su trabajo diario. "Raúl está entrenando de forma espectacular, se merece más minuto de los que le estoy dando", ha confesado Lisci, validando la apuesta que tan buen resultado le ha dado al equipo.

El debate del '9': Raúl vs. Budimir

La actuación y el gol de Raúl García han avivado el debate en la delantera rojilla sobre el reparto de minutos con Ante Budimir. En la tertulia, Javier Salvador ha señalado que a jugadores como Aimar Oroz y Víctor les beneficia más "un delantero como Raúl", que ataca los espacios. Por su parte, Julio González ha recordado que Budimir fue utilizado en la parte final "para defender", una función que no se ajusta a sus características de rematador. El consenso es que la competencia es positiva y que Lisci gestionó bien los minutos ante un Budimir que llegaba con molestias.

Mejor, la verdad que ni en sueños es como como ha pasado

El equipo ha demostrado una gran solidez defensiva, un aspecto que ya ha dejado su primera marca estadística. Tal y como ha apuntado el periodista Javier Fernández, Osasuna acumula siete horas y media sin encajar un gol en casa. A pesar de que el Rayo ha tenido la posesión, no ha generado ocasiones claras. En esta faceta, Iñaki García ha querido destacar en la tertulia el buen nivel de jugadores como "Catena" y "Boyomo", claves en la estructura defensiva del equipo.

Retos y áreas de mejora

No todo ha sido perfecto, y los analistas también han puesto el foco en los aspectos a pulir. El balón parado ofensivo se ha identificado como un "debe" para el equipo, especialmente en ausencia del especialista Rubén García. Javier Fernández ha recordado que otros grandes jugadores como Puñal mejoraron con el tiempo, y confía en que Jon Moncayola tiene potencial para mejorar en esa faceta. Asimismo, Julio González ha apuntado que Sergio Herrera, si bien es un seguro bajo palos, todavía tiene margen de mejora en el juego de pies y en la gestión de los tiempos de saque.

Este análisis detallado en el 'Tertulión Rojillo' de la Cadena COPE, casa del programa 'Herrera en COPE', refleja la ilusión contenida de la afición. El proyecto de Alessio Lisci parece centrarse en construir desde la defensa, como ha apuntado Javier Salvador, y desde ahí crecer. Ahora, el equipo afronta su próximo partido contra el Villarreal con la moral reforzada y la certeza de que el camino iniciado es el correcto para seguir sumando victorias.