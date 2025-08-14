Roberto Torres explica cómo vivió sus últimas semanas como capitán de Osasuna jugando pocos minutos: "Lo he vivido en mis carnes"

El exjugador de Osasuna, Roberto Torres pasó por los micrófonos de COPE Navarra durante la entrevista a Kike Barja para repasar viejas vivencias y compartir unas palabras junto a su antiguo compañero, que este año portará el brazalete que una vez llevó el Mago de Arre.

Durante una de las preguntas, Torres fue claro y conciso, y sorprendió al recordar su último año de contrato con el conjunto navarro: "Yo recuerdo, en mi caso personal, que fue muy similar al de Unai García”.

Me dijeron que no iba a tener minutos desde el primer día" Roberto Torres Exjugador de Osasuna

El ex mediocentro, que todavía se mantiene en activo, pero sin equipo, ha comentado que a Unai “no le transmitieron que podía irse en el último año de contrato y a mí, pues me dijeron que bueno, pues que no iba a tener minutos desde el primer día y tal”.

“Vino a ser un poco como lo que le ha pasado un Unai, de prácticamente no jugar y tener ese rol de primer capitán que dice, sí, tengo que dar ejemplo, tengo que animar, tengo que hacer muchas cosas, pero no juego. Y eso es súper difícil porque yo lo he vivido en mis carnes”, continuó

Roberto Torres pudo disputar su último partido con Osasuna el 31 de enero de 2022 en San Sebastián, pero Jagoba Arrasate decidió tirar de otros futbolistas como Abde o el propio Kike Barja para intentar levantar el 2-0 que campeaba en el marcador.

Sabía que me iba a ir y estaba avinagrado" Roberto Torres

Lamenta no haberse divertido en sus últimos coletazos como rojillo: “Entonces yo le preguntaba por eso (a Kike Barja), porque yo a Unai me acuerdo de cuando quedaba un par de meses o así decirle, Unai, ¿lo estás disfrutando?, porque yo no lo disfrute nada. Sabía que me iba a ir y estaba más avinagrado, como era costumbre, pero más todavía y no lo disfrute todo lo que debería”.

EFE Roberto Torres celebra su gol ante Barça

“Creo que Kike lo va a hacer genial y va a renovar y todo eso, pero si que es verdad que es un pensamiento súper positivo e importante (el hecho de disfrutar). Si por lo que sea se acaba, pues yo que he estado fuera, todo lo que no sea jugar en Osasuna, no me ha llenado. Yo sé que Kike tiene el mismo pensamiento, pero eso es anteponerse a algo que no va a suceder, porque sé que Kike lo va hacer muy bien y va a renovar, pero importante tener ese pensamiento”.

Osasuna y Roberto Torres separaron sus caminos en 2023. El navarro cerró su etapa en Pamplona con 353 partidos y 60 goles antes de su aventura iraní.

ENTREVISTA CON KIKE BARJA

Roberto Torres participó en la entrevista de COPE Navarra con Kike Barja. Ambos, compañeros, amigos y saben lo que es llevar el brazalete de capitán del Club Atlético Osasuna. Los dos rojillos dejan muestra de su buena relación y hablan del peso del brazalete o de cómo es ser capitán sin tener un gran peso como titular en el terreno de juego.

Torres muestra sus capacidades para comunicarse y no cierra la puerta a, una vez que cuelgue las botas, seguir vinculado al fútbol en los medios de comunicación.