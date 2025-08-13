Kike Barja ve Osasuna en su "mejor momento", pero son conscientes de que el Real Madrid "con partido y medio de temporada, si tienen el día..."

Kike Barja, futbolista de Osasuna, repasa la pretemporada rojilla y el debut contra el Madrid en el Bernabéu. Foto: CA Osasuna

Kike Barja es el nuevo capitán de Osasuna, el de Noáin estrena brazalete con nuevo técnico, el italiano Alessio Lisci. El conjunto rojillo debuta el próximo 19 de agosto en liga contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Barja ha repasado en COPE Navarra la actualidad del equipo antes de comenzar la nueva temporada.

Junto al capitán rojillo han participado en la entrevista Roberto Torres, Miguel Díaz y Javier Salvador "Xaba". En una amena charla han hablado de sus inicios, de la importancia de los compañeros, del peso del brazalete de capitán, de la sonrisa siempre presente de Kike Barja, del nuevo entrenador, de Alessio Lisci, del Real Madrid y de los objetivos de la próxima temporada.

EFE Kike Barja disputa el balón ante Jon Aramburu en el Osasuna - Real Sociedad.

Entrevista en profundidad de 45 minutos en la que reconoce que se ha "encontrado bien durante la pretemporada, creo que en general hemos sido todo el equipo de menos a más". En lo personal afirma que "poder empezar desde el día uno con todos los compañeros y poder hacer esa progresión creo que me ha ayudado y en ese sentido, me encuentro bien físicamente". Respecto a la campaña anterior, puntualiza que "si alguien estaba con el míster (Vicente Moreno) a muerte siempre hemos sido los jugadores. La gente es libre de opinar lo que quiera, pero al final hay algo que es objetivo, que son las estadísticas, los datos, la clasificación, en el último día lo que hice es estuvimos a nada de poder jugar competición europea. Eso quiere decir que hay un trabajo bien hecho"

PARTIDO CONTRA EL REAL MADRID

El Real Madrid, y además en el Bernabéu, es el primer rival de la temporada para Osasuna. Un partido que además viene con polémica por el calendario y el descanso del conjunto blanco tras el Mundialito de Clubes. Kike Barja no hay querido más polémicas y se centra en los tres puntos: "Es verdad que ellos vienen con una preparación menor, un verano para ellos, seguramente, un poco atípico, y nosotros, pues, yo creo que llegamos un poco de la mejor manera en cuanto a sensaciones. Hemos ido de menos a más, y creo que llegamos en nuestro mejor momento, pero sabemos de la dificultad que tiene ir a jugar contra ese equipo, esos jugadores que perfectamente pueden haber jugado un partido y medio de pretemporada, y si tienen el día, pues, tienen tanto talento que a veces contra eso es muy difícil competir".

Para nosotros tampoco es cómodo jugar ese martes, para nosotros nos hubiera gustado empezar la liga el fin de semana con el resto de equipos, pero te tienes que adaptar Kike Barja Jugador de Osasuna

Respecto a las quejas del Real Madrid, Kike Barja también pone el foco en jugar un martes en vez de un fin de semana: "Para nosotros tampoco es cómodo jugar ese martes, para nosotros nos hubiera gustado empezar la liga el fin de semana con el resto de equipos, pero te tienes que adaptar".

EFE MADRID 02/09/2023.- Fotografía del estadio antes de comenzar el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga que Real Madrid y Getafe SAD disputan este sábado en el Santiago Bernabéu. EFE/ Borja Sanchez-trillo

OBJETIVO DE LA TEMPORADA PARA OSASUNA

Kike Barja tiene muy claro que lo primero es la permanencia y lo explica así: "Ya lo escuché un día Rosier, que el objetivo era jugar a Europa, yo pensaba mal, este ya nos está echando a los leones... Yo creo que, que al final él es un jugador nuevo, que viendo los últimos años y con esa mentalidad, que me gusta, además, competitiva, ambiciosa, y creo que, que así también, bueno, el pensar en grande, yo creo que te lleva cosas grandes, ¿no? Eso me gusta, pero, bueno, siempre yo tengo ese puntito de conocer un poco la historia reciente de Osasuna, creo que nuestro objetivo, nuestro principal objetivo es la permanencia, que al final, cada año empieza la clasificación, y todos tenemos cero puntos, y hay que conseguir 40".

CA Osasuna Afición de Osasuna en El Sadar

BRAZALETE DE CAPITÁN

Kike Barja ha sido nombrado nuevo capitán de Osasuna para la temporada 2025/26, un reconocimiento que supone la culminación de toda una vida dedicada a los colores rojillos. El extremo navarro, nacido en Noáin el 1 de abril de 1997, llegó a Tajonar con apenas 8 años y desde entonces ha superado innumerables obstáculos, entre lesiones que le marcaron desde sus inicios, para consolidarse como uno de los referentes del vestuario.

Barja debutó con el primer equipo el 20 de mayo de 2017 en la última jornada ante el Sevilla y, desde entonces, ha sumado más de 300 partidos oficiales entre todas las competiciones, convirtiéndose en pieza clave del Osasuna actual.

Tras temporadas en que las lesiones de rodilla y la mala suerte le frenaron, ahora afronta este reto completamente recuperado y con una madurez que se refleja en sus palabras: “Es muy bonito ser el capitán. Llevo muchos años aprendiendo de gente como David García, Oier o Unai García… pero lo importante aquí es el grupo y el osasunismo, todos somos importantes dentro del vestuario”.

CA Osasuna Estadio de El Sadar que muestra los pasillos que se pueden reducir para colocar más butacas y ampliar el aforo

Barja asume el brazalete como heredero natural tras haber sido ya segundo capitán la pasada temporada. “Hay muchos compañeros que podrían serlo, como Sergio Herrera, Rubén García, Moncayola o Lucas Torró. Pero la capitanía es algo simbólico, porque dentro del grupo todos suman y trabajan para el bien común”, apunta el de Noáin.

EL DÍA QUE UN GOL DE KIKE BARJA SALVÓ UNA VIDA

Un gol de Kike Barja con Osasuna frente al Córdoba se ha convertido en mucho más que una anécdota deportiva. El tanto, narrado en directo en Tiempo de Juego (COPE), despertó a un conductor que se había quedado dormido al volante, evitando así un posible accidente de tráfico.

En el fútbol hay goles que valen puntos… y otros que valen vidas. El extremo navarro Kike Barja, jugador de Club Atlético Osasuna, ha protagonizado una historia insólita que ha salido a la luz años después de un partido contra el Córdoba.

Durante aquel encuentro, Barja marcó un gol que fue narrado con entusiasmo en Tiempo de Juego, el popular programa deportivo de la Cadena COPE. En ese mismo momento, un conductor que circulaba por carretera —y que llevaba el programa puesto en la radio— se había quedado dormido al volante.

El grito de gol del narrador, cargado de emoción, fue lo que le despertó de inmediato, permitiéndole reaccionar a tiempo y evitar un accidente que podría haber tenido consecuencias fatales.

La historia fue contada recientemente en antena, dejando sin palabras al propio Barja:

“No me imaginaba que un gol mío pudiera tener ese impacto. Me alegra muchísimo que acabara bien”, declaró el jugador rojillo.

El suceso ha corrido como la pólvora en redes sociales y en grupos de aficionados, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el fútbol y la radio deportiva pueden estar presentes en momentos inesperados y decisivos de la vida.