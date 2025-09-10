El pádel navarro ante un fin de semana con mucha competición: finales, nuevos torneos y un Campeonato de España de Menores

Enrique Chiquirrín, de la Federación Navarra de Pádel, ha detallado la intensa actividad que vive el pádel en la región tras el parón veraniego. Con la reanudación de las competiciones, la agenda se ha presentado "apretada" para este fin de semana, involucrando a numerosos clubes y categorías.

Uno de los platos fuertes del fin de semana han sido las rondas finales del Trofeo Pegaso, la quinta prueba del circuito Diario Navarra absoluto. Las grandes finales tendrán lugar este domingo en Navarra Padel Masterclub, en Mutilva. Chiquirrín ha destacado los horarios de las finales de primera categoría: la femenina a las 17:15 horas y la masculina, no antes de las 18:45 horas.

De forma paralela, la competición no se ha detenido en otras categorías. Los más jóvenes tienen la quinta jornada de la Copa Reyno de Menores por clubes, se disputa en Padel Reyno (Beriain). Los veteranos también han avanzado en su competición. La zona sur acoge una prueba absoluta femenina en la Ribera de Navarra.

Abiertas las inscripciones para citas clave

La actividad no solo ha estado en las pistas, sino también en los despachos con la apertura de inscripciones para varias pruebas cruciales. Chiquirrín ha subrayado la importancia del Campeonato Navarro absoluto por parejas, el trofeo Caja Rural de Navarra, calificado como "la prueba más importante de nuestro calendario". Se disputará del 3 al 12 de octubre en La Bandeja Padel Club (Mutilva). Otra gran noticia ha sido la apertura de inscripciones para el Trofeo Ascota en Tafalla, la séptima prueba del circuito de Merindades.

El regreso a Tafalla ha sido especialmente celebrado, ya que la localidad estrena pistas de pádel. Chiquirrín ha explicado que el Ayuntamiento ha impulsado la renovación. "Estamos súper contentos de que se haya reactivado todo el pádel en Tafalla, que es un núcleo sin duda muy importante para nosotros. El torneo se jugará del 19 al 28 de septiembre, y espera que sea "una inauguración por todo lo alto" y "un torneazo".

Para los más jóvenes, también se ha abierto el plazo de inscripción para el Campeonato Navarro por parejas de menores, perteneciente a los Juegos Deportivos de Navarra. Esta cuarta jornada se jugará en Zuasti del 26 al 28 de septiembre. Las inscripciones están disponibles hasta el 19 de septiembre.

La selección navarra, a por todas en el Campeonato de España

Chiquirrín ha compartido la convocatoria de la Selección Navarra de menores para "una de las citas más importantes del año": el Campeonato de España por selecciones de menores, que se jugará en Valladolid el próximo fin de semana. "Es el objetivo de la temporada". Ya se conocen los 16 niños y niñas que representarán a Navarra.

La selección masculina arrancará su andadura contra Melilla en segunda categoría, con el claro objetivo de lograr el ascenso. La selección femenina compite en la máxima categoría, entre las ocho mejores selecciones de España, un logro calificado de "meritazo". Su primer rival será la Comunidad Valenciana.

Enrique Chiquirrín ha querido destacar el valor de la experiencia para los jóvenes. "Es una oportunidad para todos los seleccionados, son unos privilegiados. Que lo disfruten a tope y que compitan y apoyen a Navarra". Los técnicos de la federación estarán apoyando al equipo en lo que se prevé como "un fin de semana muy intenso".