Sebas López asume la superioridad del Almería y centra el foco en la liga

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, ha analizado la derrota de su equipo por 0-2 ante la UD Almería en la Copa del Rey. López ha calificado el encuentro como "un partido para disfrutarlo", aunque ha admitido que les "gustaría haberlo disfrutado con una victoria". El técnico ha explicado que su plan era "que el partido se hiciera largo, no dejar espacio, estar muy juntos", pero ha reconocido la superioridad del rival: "tenemos un rival enfrente que te somete con balón, que te genera, que te hace daño".

López ha señalado como un momento clave el primer gol del Almería, que llegó "en el minuto 45, estaba ya prácticamente el descanso". Según el entrenador, el tanto encajado justo antes del intermedio trastocó sus planes. En la segunda mitad, intentaron "reforzar esa zona central e intentar tener más personalidad con balón", llegando a quitarles la posesión en algunos tramos, pero el Almería seguía generando peligro en cada transición.

Un equipo vaciado físicamente

Uno de los aspectos que más ha preocupado al cuerpo técnico ha sido el desgaste físico. "En el minuto 65 se nos han subido los gemelos", ha comentado López, explicando que el "ritmo de juego tan alto" y la "intensidad" del rival provocaron que el músculo sufriera. Ha revelado que el club analiza "todas las cargas de los jugadores" con GPS para gestionar el esfuerzo y ha afirmado que el principal objetivo era no sumar lesionados.

Pese a la derrota, Sebas López ha elogiado el compromiso de su plantilla. "El equipo ha dado la cara y se han vaciado", ha asegurado. Ha destacado que "ningún jugador se ha dejado nada, han entrado a vestuarios, muchos de ellos estaban en el suelo, cansados, agotados". El técnico también ha puesto en valor el esfuerzo de jugadores que no llegaban con ritmo de competición, como Kiko, Ariano o Saturdi.

Si en un equipo de fútbol el mejor es el portero, imagínate el resultado" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

El entrenador ha tenido una mención especial para su guardameta, Fran, del que ha dicho que ha hecho "un partido en el que el resultado hubiera sido muy ajustado". Con una frase contundente, López ha resumido el desarrollo del encuentro: "Si en un equipo de fútbol el mejor es el portero, imagínate el resultado cuál puede haber sido". Esta reflexión, según él, demuestra que "hemos sufrido mucho".

La liga, el verdadero objetivo

Nuestra guerra es el domingo, no tenemos que olvidarnos que es la liga" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

Sebas López ha dejado claro que, aunque hubieran querido pasar de ronda, el partido de Copa era "un premio". El foco principal está en otra parte: "nuestra guerra es el domingo en Estepona, no tenemos que olvidarnos que ahora tenemos que competir por lo que estamos aquí y es la liga". El objetivo ahora es "ir a por los 3 puntos" para reenganchar a la afición.

Finalmente, el técnico ha garantizado la fortaleza anímica del vestuario. "Este equipo es duro, es fuerte, a nivel anímico. Este equipo se ha levantado de derrotas", ha afirmado con rotundidad, asegurando que ya están "pensando en el siguiente partido" y que irán a Estepona "con la misma intensidad y con las mismas ganas".