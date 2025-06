Osasuna puede ir a la justicia ordinaria tras la resolución del TAD por Iñigo Martínez y el Barça: la anterior vez terminó con un procedimiento disciplinario de la UEFA

Osasuna ha recibido malas noticias del TAD. El recurso rojillo por la alineación indebida del Barça con Íñigo Martínez ha sido desestimado. Ahora, la junta directiva tiene que decidir si acudir a la justicia ordinaria. Una vía que le dio la última vez una alegría con la resolución favorable y una amargura con la sanción de la UEFA.

El club rojillo tiene que decidir si para aquí o sigue adelante. Las consecuencias que puede tener una denuncia a la justicia ordinaria, y lo lenta que es, puede ser uno de los grandes motivos para no acudir.

Osasuna se está jugando los ingresos económicos por quedar en una posición más alta (adelantaría al Rayo Vallecano) y los beneficios de clasificarse a la Conference League. El riesgo la última sanción que recibió de la UEFA por usar esa vía.

LA NOTICIA

Según ha podido saber Pedro Morata, el TAD ha rechazado el recurso de Osasuna, que pedía que se le diera por ganado el partido que le enfrentó al Barcelona el pasado 27 de marzo. Los rojillos consideran que aquel día su rival, que ganó 3-0, cometió alineación indebida al hacer jugar a un Iñigo Martínez que días antes había dejado la concentración de la Selección Española por lesión. Ahora, el club valora si mantener su pelea y acudir a la justicia ordinaria.

El artículo 5 de la FIFA dice que si un jugador no acude o se retira de la convocatoria de una selección, por ejemplo por lesión, no puede jugar con su club durante los cinco días posteriores al último partido de la ventana internacional. En el caso del bilbaíno pasaron cuatro. En Osasuna consideran que tienen la razón en el caso, que la norma hay que aplicarla y que el trato con Íñigo y Bryan, también lesionado en la concentración, no fue el mismo. La liga del Barça no corre peligro en caso de que le quiten los tres puntos.

procedimiento disciplinario abierto por UEFA al Club Atlético Osasuna

El 3 de agosto de 2023 Osasuna emitía este comunicado:

La UEFA ha comunicado esta mañana al Club Atlético Osasuna la conclusión del procedimiento disciplinario abierto por haber recurrido a la justicia ordinaria para defender su participación en la Conference League 2023-2024. El máximo organismo del fútbol europeo sanciona a la entidad con una multa de 100.000 euros y el 5% de los ingresos que pueda obtener en la competición europea a partir de la fase de grupos en caso de que la dispute.

Además, la UEFA impone al club una sanción de un año sin participar en competiciones europeas, sanción que queda a su vez suspendida durante un periodo probatorio de 2 años. Durante ese periodo, si la entidad no recurre a la justicia ordinaria, la sanción quedará sin efecto.

Por lo tanto, Osasuna podrá participar en la próxima edición de la Conference League 2023-2024 y no sufrirá ninguna sanción deportiva adicional si durante los dos próximos años no recurre a la justicia ordinaria contra UEFA, como es su propósito.

La entidad acatará la decisión del Comité de Apelación de la UEFA y no la recurrirá.