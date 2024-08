Osasuna dice "no" a tres ofertas por Aimar Oroz y confía en que sea pieza clave de Vicente Moreno

Osasuna continúa en la lucha por cerrar cuanto antes la renovación del finalista olímpico de fútbol Aimar Oroz, quien sigue en París con la selección española antes de reincorporarse a la dinámica de Vicente Moreno con su futuro en el aire.

A tan solo once días de comenzar el primer curso post Jagoba Arrasate, la mente de muchos osasunistas se centra ahora en saber cuándo se anunciará la continuidad del jugador más talentoso del equipo. Aimar, con contrato hasta 2026, disputará este viernes la final olímpica frente a Francia en el Parque de los Príncipes.

Iker Benito tras renovar como rojillo: “Me encuentro cómodo como para seguir en Osasuna” No cree que su continuidad dependa del rendimiento en las primeras jornadas de Liga: Creo que la pretemporada está para eso" Alberto SanzPamplona 06 ago 2024 - 14:42

Una vez regrese a Pamplona, será momento de sentarse y firmar algo ya pactado entre ambas partes, su extensión de contrato y, por lo tanto, su continuación como estandarte rojillo. Esta mañana, el director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, ha contestado sobre el asunto de más interés en el club.

“Me envío WhatsApp con él después de cada partido. Comentamos situaciones deportivas y nos reímos un poco. Está representando a Osasuna y jugando todos los partidos… por la derecha, izquierda. Le digo que aquí protesta por la posición, pero allí se adapta”, ha indicado en tono distendido Vázquez durante la rueda de prensa de renovación de Iker Benito hasta 2027.

Sobre las olimpiadas del pájaro, en las que ha mantenido un papel protagonista como titular, el gallego ha mostrado satisfacción: “Estamos muy contentos y a ver si consigue el oro porque es muy complicado. La selección francesa tiene un tremendo equipazo”.

“Esperamos a que vuelva para que la renovación, que está pactada, se lleve a cabo, y nada más”, ha afirmado con rotundidad, añadiendo haber rechazado “tres ofertas diferentes por él. Ya saben los demás equipos que no negociamos por Aimar”.

“Puede querer nuevas experiencias, no lo sé. Los mensajes que intercambio con él no me indican eso, pero prefiero ser cauto. Aunque quiera vivir nuevas experiencias que las viva con 30 y pico como David. Los canteranos están bien valorados y como estamos en Primera les podemos pagar unas fichas importantes para que ellos continúen”, ha finalizado sobre uno de los culebrones del verano en la capital navarra.

Braulio Vázquez valora la salida de David García: “Imposible de reemplazar”

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha valorado la marcha de su capitán, David García, como “imposible de reemplazar”, poniendo ahora su objetivo en encontrar un central que ocupe su puesto.

“Es obvio que estamos buscando un central. Es prioridad absoluta. La pérdida de David es tremendamente una baja deportiva cuantitativa. Perdemos un central que, de no haberse lesionado, probablemente estaría con la selección campeona de Europa y traigamos a quien traigamos vamos a perder a nivel deportivo”, ha afirmado sobre el adiós del central tras 10 años en el primer equipo.

La entidad rojilla percibirá por la operación 8,75 millones de euros fijos en un traspaso que podría superar los 10 millones, siendo parte de este dinero invertido en la llegada de un nuevo futbolista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Trataremos que esa ausencia se note lo menos posible. Es un destrozo a nivel deportivo”, ha comentado el gallego, quien ha deseado lo mejor para García en su nueva etapa en el Al Rayyan catarí.

Vázquez ha explicado cómo estaba la situación: “Pasar la treintena. Lo ha dado todo, ha tenido un comportamiento ejemplar y él también entendía valorar otras experiencias. Hemos intentando proteger los intereses del club y creo que en comparación con otros canteranos está bien, los mejores se han ido con veinte y pocos años”.

Poniendo el ejemplo de Nacho Monreal, Raúl García o César Azpilicueta, Vázquez ha destacado que “con David hemos disfrutado un montón de años y además hemos sacado un rédito económico que viendo el histórico de jugadores centrales ha sacado una gran venta económica, pero también pérdida deportiva. No queríamos vender porque era nuestro mejor defensa”.

Por otro lado, de la renovación de Iker Benito hasta 2027, Vázquez cree que “por sus condiciones deportivas, humanas y personales teníamos que ampliarle el contrato. La predisposición ha sido brutal. A nivel deportivo es diferente a varios futbolistas que tenemos en la plantilla”.

“Antes de finalizar el mercado decidiremos entre todos si es mejor que se quede o que salga cedido. El año pasado le vino bien (la cesión a Andorra) conocer otros sitios, lugares…”, ha indicado un Braulio que ha anotado que en caso de quedarse será para tener “minutos de calidad”.

De Diego Moreno, Vázquez ha señalado que su deseo sería que saliese a Segunda División para seguir progresando, algo difícil, ya que a día de hoy “no tenemos esa posibilidad”. “Si tiene que bajar de categoría, lo normal es que compitiese en el filial, con nosotros en Primera RFEF. Desechamos que vaya a otro equipo de esta categoría”.

En cuanto al mediocentro Javi Martínez, “hablamos con él y creemos que era mejor que saliese cedido. Tuvo una posibilidad de Turquía y la desechó. Estamos valorando algún tipo de situación y el mercado dictará. A ver si entre todos conseguimos una cesión”, ha explicado.

Nacho Vidal, cedido la campaña pasada al Mallorca, tiene complicado continuar: “Se ha ganado el derecho a decidir su futuro, siempre y cuando no perjudique al club. Él está entrenando como uno más y es un jugador muy querido. Vamos viendo en el día a día”.