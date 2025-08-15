El Valencia saca a los 'piperos' de Mestalla

El Valencia ha tomado una medida contra las pipas por la salubridad de su estadio.

El Valencia no permitirá ya el consumo de pipas en Mestalla, según informó este viernes el club en un comunicado en el que explica que lo hace "para garantizar la salubridad en las gradas".

"Tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando, además, todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al camp de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido", defiende el club.

La prohibición de comer pipas en las gradas da continuidad a la medida que anunció el club hace ahora dos años, por la que dejó de ofrecer este producto en los puntos de venta dentro del estadio. Esa medida se acompañó con la prohibición de tirar las cáscaras al suelo y se argumentó con los mismos motivos que ahora y porque provocaba presencia de ratas.

Se trata de una medida que ya tomó el Elche el pasado 30 de abril alegando los mismo motivos que ahora ha expuesto el Valencia: "Para garantizar la higiene y reforzar el compromiso del Club con la sostenibilidad y el respeto al entorno".