Osasuna deja de ser Fantasy

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, formó un equipo casi perfecto para los juego de fútbol fantasy. Un equipo con valor bajo y con unos futbolistas que rápidamente fueron subiendo de precio. Además en lo futbolístico generaba ocasiones, que marcaba goles y que estaba haciendo un buen juego. Además el técnico rojillo hacía muy pocos cambios. Las alineaciones presentaban muy pocas variantes salvo sanción y lesiones conocidas con suficiente tiempo.

Los jugadores de Osasuna dieron muchos puntos y subieron rápidamente de valor

El once de Osasuna era muy reconocible: Rubén García en portería, Estupiñán, David García, Aridane y Nacho Vidal en defensa. Doble pivote con Oier Sanjurjo y Darco Brasanc, las bandas para Roberto Torres y Rubén García y arriba el Chimy Ávila y un acompañante, que generalmente era Adrián López. Un once con una solo incógnita y que no se cambiaba si no era por sanción y lesión. El equipo marcaba goles, daba puntos y subía de precio. Quien había fichado a un rojillo, tenía un tesoro.

El problema llegó con la lesión del Chimy. Osasuna perdía a su mejor jugador y de quien dependía todo el juego de ataque rojillo. Sin referencia arriba el equipo realizó fichajes y comenzó un periodo de rotaciones y variantes para tratar de encontrar de nuevo un plan para el equipo. Arrasate ha movido el equipo, muchas rotaciones y pruebas. De una semana a otra cinco jugadores podían cambiar de once. Además había muchas incógnitas. Los resultados comenzaron a ser peores, Osasuna disparaba menos a puerta, le disparaban más y el valor de los jugadores dejó de crecer.

Los jugadores de Arrasate buscan la permanencia, algo que no tienen lejos y que, incluso, podría ser otro factor para no fichar jugadores, ya que podría darse que el equipo se salve con holgura y que haya muchas más rotaciones.

En conclusión el equipo sigue siendo fiable, pero tiene más rotaciones y podría haber más en caso de lograrse la permanencia. Osasuna sigue siendo una buena inversión ya que jugadores como Roberto Torres están por debajo de precio de mercado, pero ya no es tan buena compra