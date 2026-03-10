Bruno García se planta ante la polarización: "Me niego a gobernar solo para una parte"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha defendido de manera contundente su modelo de gobierno, marcando distancias con la polarización que, asegura, se ha puesto de moda. 'Me niego a eso', afirma, refiriéndose a la política de trincheras. 'Yo quiero gobernar para todos, absolutamente', ha recordado el regidor en una extensa entrevista en los micrófonos de COPE Cádiz.

Ese rechazo a la polarización es una postura que el propio alcalde reconoce que quizás no sea compartida por algunos sectores, incluso entre sus propios votantes. García insiste en que no va a hacer una 'división entre los buenos y los malos' y se compromete a representar a la 'mayoría silenciosa' preocupada por la gestión.

Grandes proyectos para 'curar heridas'

García reconoce que los procesos administrativos son lentos, pero asegura que es ahora, en el tercer año de legislatura, cuando empiezan a materializarse las grandes obras. El alcalde se ha referido a las 'grandes heridas que tiene la ciudad', enumerando proyectos clave como el Pabellón Portillo, cuya adjudicación es inminente gracias a una inversión de 19 millones de euros con apoyo de la Diputación. También ha destacado que las obras del cementerio y del edificio Valcárcel ya están en marcha, proyectos que llevaban '20 años' paralizados.

Otro de los puntos críticos que el gobierno municipal busca resolver es el entorno de la estación de tren, calificado por el propio alcalde como 'lamentable'. El plan incluye la remodelación de la Avenida de Astilleros, que pasará a tener cuatro carriles, el soterramiento de un aparcamiento para crear un gran parque junto a la muralla y el derribo del edificio de la Aduana para realzar la 'maravillosa' fachada original de la estación.

00:00 Volumen Cerrar Bruno García, alcalde de Cádiz, en COPE

El día a día de la ciudad también está en el foco, con actuaciones en el mantenimiento urbano como los planes de asfaltado, la renovación completa de los parques infantiles y la mejora de espacios como la plaza Manolo Santander en La Viña. El regidor ha insistido en la necesidad de combinar 'una visión de grandes proyectos, pero también de las cosas pequeñitas', para dar respuesta a todas las necesidades de los gaditanos.

Atención a los más vulnerables

El alcalde ha abordado la 'muy compleja y sensible' situación de las personas sin hogar, lamentando el 'año terrible' con el fallecimiento de cinco personas. Frente a la 'demagogia', ha expuesto el aumento de recursos, pasando de 40 a 117 camas bajo techo desde que llegó al gobierno. 'Hemos sumado muchos recursos, no hemos restado en ningún momento', ha afirmado, detallando la apertura de nuevos espacios y la reforma del albergue municipal.

No hay límite presupuestario ni límite de recursos para las personas sin hogar" Bruno García Alcalde de Cádiz

García ha sido tajante al afirmar que 'no hay límite presupuestario ni límite de recursos para las personas sin hogar', a quienes considera 'las personas más vulnerables'. Además del alojamiento, el nuevo enfoque incluye la inclusión social y la atención sociosanitaria, con un acuerdo con Cruz Roja para atender a quienes no acuden a los albergues, mientras se prepara un nuevo pliego de condiciones que reforzará la atención a la salud mental.

Debates de ciudad: tasa turística y estadio

En materia turística, el alcalde se muestra favorable a que el Gobierno de España permita a los ayuntamientos que lo deseen implantar una tasa turística. 'Si nos dan la oportunidad, nuestra intención sería ponerla, pero dialogando las cosas con el sector', ha explicado, desmarcándose de una imposición generalizada por parte de la Junta de Andalucía.

Sobre el polémico nombre del estadio, García ha confirmado que oficialmente 'se llama Nuevo Mirandilla'. No obstante, ha explicado que el Cádiz CF tiene un derecho por convenio para la explotación comercial del nombre, una situación que el Ayuntamiento está 'valorando' para hacerla compatible con la denominación oficial. La decisión final sobre si volverá el nombre Carranza no está tomada, pero el alcalde ha asegurado que cualquier ingreso derivado se destinará al deporte base.