La historia de la mujer que rompió el techo de cristal en la política de Menorca

El PSOE Menorca ha reconocido la trayectoria de Maria Borràs con el Premi Menorca per la Igualtat 2026. Este galardón rinde homenaje a la que fue la primera alcaldesa socialista de Menorca y, además, la primera mujer en ganar unas elecciones municipales en la isla. Un hito que la convierte en una figura clave para entender la historia reciente de la política menorquina y un referente del liderazgo femenino.

Una pionera en tiempos de cambio

Maria Borràs se afilió al Partido Socialista en 1976, en plena transición democrática, una época en la que la participación política requería un fuerte compromiso personal. Fue una de las fundadoras de la agrupación socialista de Es Castell. Para ella, entrar en política fue una "satisfacción enorme" al poder aplicar sus ideas para "intentar mejorar el mundo".

Dos mandatos de transformación en Es Castell

Tras una primera experiencia en 1991, Borràs fue elegida alcaldesa de Es Castell en 1995, cargo que revalidó para un segundo mandato hasta 2003. Al llegar al ayuntamiento, la situación económica era crítica, ya que, según ha relatado, "había más deudas que presupuesto", un desafío mayúsculo que marcó el inicio de su gestión.

A base de mucho trabajo y con el apoyo de compañeros de partido, su equipo logró recuperar la economía del consistorio. Esta solvencia permitió impulsar proyectos de infraestructuras clave y acometer una de las actuaciones más recordadas de su mandato: desclasificar los terrenos de 'ropas del rey' para preservar dos tercios de la zona como área verde.

Fueron acciones duras, pero yo creo que necesarias'' Maria Borràs Primera alcaldesa socialista de Menorca

Aquella decisión requirió firmeza y valentía, pero se convirtió en un hito medioambiental. "Fueron acciones duras, pero yo creo que necesarias", ha afirmado Borràs sobre aquella gestión, demostrando su convicción en la defensa del interés general.

Un mensaje de futuro para las mujeres

Más allá de la política, Borràs también cuenta con una larga trayectoria empresarial en el sector de la hostelería. Su mensaje para las nuevas generaciones de mujeres es claro y directo: "que no se acobarden, que no se achanten". Borràs reivindica el papel de la mujer y lanza una llamada a la acción: "hay que conseguir que el mundo sea más justo donde quepamos todos".