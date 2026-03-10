Motril acoge un seminario de Takemusu Aikido

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, junto al monitor de la Escuela Deportiva Municipal de Aikido, José Luis Muñoz, presentaron el seminario de Takemusu Aikido que se celebrará los próximos días 14 y 15 de marzo en el pabellón municipal de Deportes de Motril. El horario será el sábado de 10 a 12 horas y de 17 a 19 horas, mientras que el domingo se desarrollará de 10 a 13 horas.

El seminario será impartido por el maestro internacional Michael Ormerod, 4º Dan Aikikai y alumno directo de Lewis Bernaldo de Quirós, 7º dan Aikikai, una de las figuras más reconocidas dentro del aikido tradicional. Durante el curso se trabajará el Takemusu Aikido combinando dos grandes áreas de aprendizaje: un 50% del seminario estará dedicado al trabajo con armas, principalmente espada y palo corto, mientras que el otro 50% se centrará en técnicas de manos libres, permitiendo a los participantes profundizar en la técnica, el control corporal y la filosofía de este arte marcial.

Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del pabellón municipal de Deportes, a través del correo electrónico info@aikidotradicional.eu o mediante la página web www.aikidotradicional.eu. El precio del seminario completo es de 40 euros, mientras que quienes deseen asistir únicamente a una de las jornadas podrán hacerlo por 20 euros.

En la presentación Daniel Ortega subrayó la importancia de seguir ampliando la oferta deportiva de la ciudad con actividades especializadas. “Desde el Área de Deportes seguimos apostando por propuestas que enriquezcan nuestra programación y que permitan a los deportistas de Motril seguir formándose y creciendo. Contar con un maestro internacional como Michael Ormerod es una magnífica oportunidad para los practicantes de artes marciales de nuestra ciudad y también para quienes quieran conocer más de cerca disciplinas como el aikido”.

José Luis Muñoz explicó que el aikido es “un arte marcial eminentemente defensivo, basado en la defensa personal y en la neutralización del ataque sin recurrir a la confrontación directa”. En este sentido, ha señalado que, aunque mantiene su esencia como arte marcial, en la escuela municipal se pone especial atención “en su dimensión artística y filosófica, trabajando el equilibrio, la armonía y el control del movimiento”. Muñoz recordó también que, aunque el seminario está dirigido a personas con experiencia previa en artes marciales, la escuela deportiva municipal de aikido está abierta a todas aquellas personas interesadas en conocer esta disciplina.