Juan Carlos Unzué, un portero rojillo diferente y sonriente

Juan Carlos Unzué, exjugador de Osasuna y entrenador, cuenta en COPE Navarra sus recuerdos rojillos. El navarro es una de las caras más conocidas que sufre ELA y que busca que las instituciones aprueben la Ley ELA.

Así ha sido el recorrido de Juan Carlos Unzué: Maradona, Messi, Bilardo, Cruyff, Guardiola, Aragonés... Tras anunciar que va a "firmar por un equipo modesto: el de los pacientes de ELA" repasamos la carrera del portero y entrenador navarro

FRASES DESTACADAS

Así se encuentra: “Estos días la verdad es que estoy disfrutando de las fiestas, pero sobre todo de las fiestas en familia y eso sabéis que es impagable en la situación que estoy yo. Me hacen sentirme muy arropado. La enfermedad va haciendo su camino, me va limitando físicamente, pero me sigo sintiendo fuerte”

Ley ELA: “Tengo la esperanza aún de que esto pueda llegar a buen puerto y las ayudas lleguen para la gente más necesitada. En febrero tenemos otra reunión, para contarles nuestras necesidades, aunque creo que ya a día de hoy las conocen. Espero que los partidos hagan suya la ley y se pongan de acuerdo, las enfermedades no entienden de ideologías”.

El trabajo de Tajonar con los porteros: “Osasuna tuvo una visión de futuro. La tuvo no solamente por crear esas instalaciones, también por la visión de los porteros, que nos beneficiamos de un espacio para que pudiésemos trabajar de forma específica y nos puso a una persona, que era Nemes Esparza, que se ocupó de nosotros. Lo ves con perspectiva y dices “joder qué visión tuvo alguien en el club para ver que los porteros necesitaban algo especial”. No es casualidad que en media docena de años llegasen Jesús Unanua, López Vallejo...”

Su aprendizaje de no ir convocado: “Esta anécdota no sé si la he contado alguna vez públicamente. Yo he dicho siempre que he tenido la suerte, aunque me haya producido muchas frustraciones en ciertos momentos, de ser portero titular unos cuantos años y de ser suplente indiscutible unos cuantos también en mi carrera. Pero también he ocupado dos veces la posición de no ir convocado. ¿Sabéis qué partidos fueron? Mis dos primeros partidos en Primera División. Imaginaros la frustración que yo pude sentir cuando te suben al primer equipo con 18 años y te dejan en casa esos dos primeros partidos. ¿Sabes qué pienso Alberto? Que ese detalle ese esas dos momentos el míster los hizo pensando en mí para darme a entender que esto no iba a ser tan rápido como había sido hasta ahora, que no iba a ser tan fácil. Realmente aquello a lo que ayudó es a que me revelase en cierta manera. Me hacía ir cada día entrenar un poquito mejor de lo que lo había hecho el anterior”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los penaltis y Juan Carlos Unzué: ”Yo creo que era minuto 30 más o menos de partido en Murcia. Yo estaba en el banquillo y Roberto estaba jugando de titular. En un lance del partido comete penalti y se lesiona. Lo primero que tenía que intentar en mi debut en Primera División era parar un penalti. Bueno, se dio la fortuna, acerté el lado y lo paré. Acabamos 0-0 aquel partido y fue el debut soñado”.

“A los tres días, un miércoles, debuté en El Sadar. Era el partido de vuelta de Copa del Rey contra el Barça. El estadio imagínate a tope. Fuimos a la tanda de penaltis y ahí estaba otra, pude parar el lanzamiento de Marcos Alonso padre y logramos pasar aquella eliminatoria. Cuando me han preguntado con qué recuerdo te quedarías de tu carrera pues, evidentemente, fue con aquel. Te sientes en casa, querido por toda la gente que estaba en aquel momento y, sobre todo, por la gente que había tenido que aguantar mis frustraciones, mis decepciones, mis enfados... Mi familia y la que era mi novia en aquel momento, que a día de hoy sigue siendo mi mujer, María.”

“Yo diría que los penaltis y las primeras impresiones me marcaron. He tenido suerte en general porque han estado relacionadas con esos penaltis. La primera vez que se televisó un partido de selecciones que no fuese de la absoluta fue la final del Mundial del 85 que jugamos en Rusia entonces aquello había venido precedido de haber parado dos penaltis en las semifinales después de que Andoni Goicoetxea marcase el empate en el minuto 119 se daba la casualidad y la las circunstancias para que yo tuviese esa aureola un poco de que los penaltis se me daban bien. El debut en Murcia, el debut en Copa contra el Barça y después fui también a Sevilla y mi primer partido oficial de liga en Sevilla jugamos contra el Real Madrid y con 0-0 tuvimos un penalti en contra que tiró Hugo Sánchez y también se lo paré. Entonces claro, yo suelo decir que si esa primera impresión ha sido positiva cuesta mucho cambiarla y que sea negativa. También hay que recordar que una temporada me tiraron 12 penaltis en Sevilla y me metieron los todos”.

Su fichaje por el Barça: “No lo he dicho nunca públicamente Alberto, pero yo le voy a pedir a Osasuna que me deje salir, que a ver cuánto costaba mi carta libertad porque yo quería ir a un sitio donde tuviese más opciones para jugar. Entonces Fermín Ezcurra me dice que me vaya olvidando, que si me va a vender a algún equipo va a ser a uno de los dos grandes. Curiosamente apareció primero el Sevilla, ya se interesó por mí, apareció el Madrid, de hecho recuerdo una reunión en mi casa con Zoco que vino a convencerme para ir al Real Madrid, y acabó apareciendo el Barça. La operación fue muy buena para Osasuna, así que en aquel momento nos quedamos todos contentos. Me voy al Barça sin ser titular en Osasuna, y el motivo del fichaje fue porque yo era el portero titular de la selección sub 21 y entonces claro, eso te daba mucha imagen, te veían muchos representantes. Curiosamente, yo creo que a mí me firmó Johan Cruyff y Tony Bruins Slot, que era el segundo, porque me vieron jugar una eliminatoria con la sub 21 entre Holanda y España. Fueron dos buenos partidos y creo que aquello les acabó de decidir”.

Su faceta de comentarista: El 30 de enero comentará para DAZN el Barça-Osasuna. Un partido que será muy especial para él. “Son días en los que me centro en comentar lo que veo. Ya comenté el Osasuna-Barça de la primera vuelta. No tengo miedo a decir lo que veo, siento y pienso. Unas veces algunos pensarán que es favorable al Barça y otras a Osasuna, pero lo hago con respeto y cariño”

Con los mejores: Unzué ha compartido vestuario con gran parte de los mejores de la historia: “He sido un privilegiado. Lo he sentido así. He podido acompañar a entrenadores y jugadores de los que he aprendido mucho. Estar con gente como Messi y Maradona me ha enseñado lo difícil que es ser el número uno del fútbol en España”.









MÁS CONTENIDO DE JUAN CARLOS UNZUÉ