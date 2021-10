Juan Carlos Unzué habla de sus inicios futbolísticos y de su desilusión con los políticos

Juan Carlos Unzué ha contado cómo está la situación con la enfermedad y las necesidades que tienen. Además hablan de deporte Roberto Santamaría, Andoni Zubizarreta, Andoni Goicoechea y Txapela (Alberto Armendáriz).

¿Puede ser Juan Carlos Unzué con su ejemplo un candidato a tirar el Chupinazo? Esto ha respondido Enrique Maya, alcalde de Pamplona, anteponiendo siempre que se pueda hacer ese Chupinazo por la pandemia Redacción COPE NavarraPamplona 18 oct 2021 - 13:35

Texto de Txapela

Hola Alberto, hola míster (Juan Carlos Unzué) y saludos a todos los oyentes.

Soy Alberto Armendáriz, Txapela para los amigos, de Pamplona y tengo 50 años.

Hace 3 años y medio me diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA. Noto con el paso del este tiempo que la enfermedad avanza; lo de rápido o lento es muy relativo, pero avanza. En mi caso y como la ELA afecta a cada enfermo de manera diferente, lo que más afectado tengo es la función del habla y el no poder casi hablar me ha llevado a escribir este texto con las pupilas de mis ojos, que a través de una Tablet me permite reproducir los mensajes escritos o de voz. Otra de las causas que me ha llevado a utilizar este sistema de comunicación alternativo es la falta de movilidad en mis brazos y en mis manos.

Estas limitaciones físicas que me han ido surgiendo como consecuencia de la enfermedad las he ido aceptando y adaptándome a ellas sobre la marcha gracias, en gran parte, a que tengo la enorme suerte de contar con la ayuda de la familia y amigos. También considero qué como esta enfermedad no afecta a nuestra capacidad cognitiva, a lo mental, podría llegar a decir que hasta me encuentro bien, con ganas de disfrutar del camino y sin perder el tiempo en lamentaciones. Por éso voy aprendiendo día a día, minuto a minuto. A sacar chispa y poner en valor cosas muy sencillas pero que de un tiempo a esta parte me hacen sentirme feliz, por ejemplo dar un paseo por Pamplona, hacer una merienda con la familia, ir al Sadar y a Tajonar a ver a Osasuna o simplemente tomar un par de cervezas con los amigos.

Me despido con la palabra que más he repetido desde que me diagnosticaron ELA, la palabra es GRACIAS. Y qué bien expresa ése agradecimiento que tengo una de las últimas canciones que compuso el gran Pau Donés:

"Por todo lo que recibí, Estar aquí vale la pena, GRACIAS a tí seguí, Remando contra la marea"

Juan Carlos Unzué sigue de plena actualidad por su ejemplo de cómo está afrontando la enfermedad. Padece ELA. Su último discurso en el vestuario de Tajonar, donde comenzó su salto al fútbol profesional, ha emocionado a toda la sociedad. Juan Carlos Unzué fue una de las primeras perlas de Tajonar junto a Andoni Goicoechea y formó parte de equipos de Primera División durante 17 temporadas. Fue una de las primeras joyas de Tajonar. Cómo técnico ha formado parte de equipos de leyenda. Ahora es ejemplo y motivación para muchas personas.

"Que mañana salga el plan que habéis trabajado y que tengáis la efectividad suficiente para convertirlo en puntos. Que podáis venir de Villarreal con tres puntitos cojonudos ¡Aúpa Osasuna, chavales!". (Juan Carlos Unzué)



?? ¡También va por ti, Juan Carlos! ??#VillarrealOsasunapic.twitter.com/tx070t54FT — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 17, 2021

En la charla habló de la vida y dio consejos a toda la plantilla rojilla. Terminó diciendo que "mañana salga el plan que habéis trabajado y que tengáis la efectividad suficiente para convertirlo en puntos. Que podáis venir de Villarreal con tres puntitos cojonudos ¡Aúpa Osasuna, chavales!". Dicho y hecho. Osasuna ganó al Villarreal por 1-2.

ASÍ FUE LA VISITA

?? Hoy ha sido un día muy emocionante para todos los que formamos parte de #Osasuna, especialmente para quienes compartieron vestuario con Juan Carlos Unzué. Esta siempre será tu familia, Juan Carlos. Tajonar siempre será tu casa. ¡Gracias por regalarnos vida! ?? pic.twitter.com/63IxqZ2iWz — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 16, 2021

VÍDEO DE LA CHARLA EN TAJONAR

??? Hoy, Juan Carlos Unzué ha regresado a Tajonar, a su casa, para regalarnos una lección de vida.



?? Sus palabras han sido oro puro. Una enseñanza que merecía ser compartida. pic.twitter.com/ivNgzDWKwD — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 16, 2021

ENTREVISTA EN COPE SOBRE LA CHARLA

Juanma Castaño entrevistó a Unzué en el Partidazo de COPE. Aquí puedes disfrutar de la entrevista en la que Castaño "agradece" a Juan Carlos "alegrar el día". No te pierdas las emotivas palabras de Unzué. Escucha la entrevista aquí.

Arrasate le invitó a dar una preciosa charla y Unzué accedió encantado aunque "no quería romper la racha positiva".

La emoción de Jagoba Arrasate tras el triunfo de Villarreal con unas emocionantes declaraciones: "Nos enseñó muchísimo, nos inspiró muchísimo y si le hemos hecho hoy un poco feliz ya para nosotros es la leche"

Tras la charla de Juan Carlos Unzué el @CAOsasuna se ha llevado la victoria en la Cerámica. Y Jagoba Arrasate no ha podido contener las lágrimas.#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/haMornQwjV — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 17, 2021





ENTREVISTA EN COPE NAVARRA REPASANDO SU CARRERA

Juan Carlos habla de sus inicios y de su carrera. Pasando por grandes estrellas con las que ha coincidido.



Audio Programa del 5 de octubre de 2018 - Entrevista con Juan Carlos Unzué.

REPORTAJE SOBRE SU CARRERA

Resumen de su carrera. Juan Carlos Unzué es uno de las personas más importantes y que ha coincidido con más leyendas del fútbol en su carrera: Diego Maradona, Leo Messi, Johan Cruyff, Carlos Bilardo, Luis Aragonés, Pep Guardiola... Pocos han estado con tantos mitos del balompié. La carrera del portero navarro es larga e importante y su trayectoria como entrenador y miembro del cuerpo técnico es envidiada por muchos. Repasamos su carrera como jugador y entrenador, de ser una de lasprimeras joyas de Tajonar para Osasuna a dar instrucciones a Leo Messi. Más información

Aquí un resumen de grandes paradas de Juan Carlos con la camiseta de Osasuna





Reflexiones del reto Pamplona-Cambrils en bici "de tirón" contra la ELA

Daniel Ruano y Juan Carlos Unzué analizan el reto de los 430 kilómetros en bicicleta en menos de 24 horas y de la problemática de la ELA



Interesantes conclusiones del gesto del reto de realizar 430 kilómetros en bicicleta en favor de la lucha contra la ELA y de cómo se vive la enfermedad y sus necesidades. Escuchamos a Juan Carlos Unzué y Daniel Ruano.





REPORTAJE EN DIARIO DE NAVARRA

Delicioso reportaje de Javier Iborra en Diario de Navarra repasando esas tres primeras perlas de Tajonar. Además de texto el reportaje contiene un podcast en el que saber más sobre ese momento. Leer y escuchar

Así comienza el reportaje:

A finales de los 80 y principios de los 90, Tajonar gozó de un prestigio excepcional en toda España. Cuando se hablaba de canteras, se le situaba en lo más alto junto a la fábrica de jugadores del Sporting, el famoso Mareo. Buena parte de aquella fama se cimentó en el Mundial juvenil de 1985, disputado en la Unión Soviética, y en el que tres rojillos, Unzué, Arozarena y Goikoetxea, fueron protagonistas de la selección que llegó a la final.



JAVIER IBORRA SOBRE LA DESPEDIDA DE UNZUÉ

El periodista Javier Iborra recuerda en Diario de Navarra el día que Juan Carlos decidió colgar los guantes. LEER

COLUMNA DE OPINIÓN DE ALBERTO SANZ EN DIARIO DE NAVARRA

Alberto muestra su admiración por Juan Carlos en este pequeño homenaje al guardameta navarro. LEER