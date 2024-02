Cuco Ziganda no quiso un gol que le adjudicaban para llegar a 100, ya que no había tocado el balón

José Ángel "Cuco" Ziganda siempre fue un delantero especial. Un jugador muy inteligente que lograba marcar con facilidad. En años en los que los pichichis se ganaban con cifras normales, unos números que Messi y Ronaldo destrozaron años después. El delantero navarro hizo rectificar a quienes le daban 100 goles, uno de los que decían no lo había tocado.

Ziganda: "En mi foro interno yo sabía siempre que ese gol no lo había metido"

Existe la polémica de si prevalece lo que ha sucedido realmente o lo que pone el acta arbitral. En ocasiones, el colegiado le da la autoría de un gol a un jugador que no ha tocado. El debate está en la calle, unos piensan que lo que cuenta es lo que realmente pasó y otros lo que dice el acta y la clasificación para el pichichi.

Que se pueda rescatar esta insólita anécdota ha sido toda una casualidad. Ante Budimir, delantero de Osasuna, ha marcado esta temporada 13 goles (según LaLiga), pero la realidad es que uno de los que le adjudican no lo toca. Pedro Martín, de Tiempo de Juego, al hablar de eso gol recuerda que Ziganda es de los pocos, o el único, ejemplo de jugadores que no se anotan este tipo de goles. ¿Siguiente paso? Hablar con el protagonista. El delantero habló y explicó cómo sucedió todo en los micrófonos de COPE Navarra. Además, al final de la noticia puedes ver el gol.

Ziganda lo tenía claro, él no quería que le dieran un gol que no había tocado. La realidad es que las tomas de televisión del gol no muestran que claramente que el gol no sea suyo, pero el "Cuco" la aclara todo. "No la toco". El navarro tiene una memoria privilegiada gracias a la cual recuerda todos los goles que ha marcado.

El gol al que se refiere Ziganda es uno que le anotaron tras un Athletic 3 - Atlético de Madrid 1. Un balón raso que llega al área y Solozabal y Cuco tratan de llegar a él. El local no toca el balón, el visitante sí. Gol en propia puerta. La realidad es que las imágenes dejan margen a las dudas.

"Me acuerdo de la anécdota y me acuerdo del gol. Delantero y central que vamos a la par y metemos los dos el pie, y el que tocó el balón fue Solozabal" afirma Ziganda. El jugador dice una de las claves: "En mi foro interno yo sabía siempre que ese gol no lo había metido". Por lo tanto cuando le dijeron que llevaba 100 él dijo que no, que "tenía que hacer uno más y que llevaba 99".

