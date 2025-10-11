Así sonó en COPE la victoria de Unicaja en Gran Canaria (72-81)

Unicaja volvió a ganar en al Dreamland Gran Canaria en su cancha, cinco años después. El equipo malagueño completó una gran segunda parte en la que remontó los 14 puntos de desventaja que llevaba al descanso. Un imperial, Balcerowski, resultó clave para conseguir la segunda victoria.

El partido se puso muy cuesta arriba para Unicaja desde mediados del primer cuarto, incapaz de contener el juego de los locales que primero se fueron por ocho de diferencia gracias a los triples de Laberye y de Zigar Samar.

Un par de fogonazos de Angola y la efectividad de Tobey, le bastó a Gran Canaria para dejar a Unicaja muy tocado al descanso (41-27)

remontada

Todo cambió tras la salida de vestuarios, Unicaja ajustó su defensa, Perry aparecía para dar al equipo el ritmo que necesitaba y Balcerowski dominaba la zona a su antojo. Poco a poco Unicaja fue recortando diferencias para meterse de lleno en el partido. Tres tiros libres de Alberto Díaz culminaban la remontada (48-50)

A partir de ese momento, a pesar de los intentos de Brussino y Tobey, Unicaja dominó el partido. Web III con cinco puntos seguidos estiraba la diferencia, mientras que Tillie sacó su muñeca a pasear desde el triple para poner la diferencia por encima de los diez de diferencia (65-76)

Miguel Henriquez Balcerowski fue el mejor de Unicaja

Duarte con dos canastas seguidas, cerraba el partido para Unicaja y de paso, daba por cerrada la racha de cinco años son ganar de visitante a Dreamland Gran Canaria.

72. Dreamland Gran Canaria (22+19+15+16): Albicy (4), Wong (7), Brussino (12), Labeyrie (16) y Tobey (14) -quinteto titular-; Kuath (4), Samar (5), Angola (10), Pelos (-), Salvó (-) y Maniema (-).

Entrenador: Jaka Lakovic.

81. Unicaja Málaga (16+11+34+20): Pérez (7), Balcerowski (17), Webb (9), Duarte (8) y Perry (8) -quinteto titular-; Kalinoski (4), Barreiro (2), Díaz (9), Kravish (6), Tillie (11), Castañeda (-) y Sulejmanovic (-).

Entrenador: Ibon Navarro.

Árbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por personales al amarillo Kur Kuath.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Gran Canaria Arena ante 7.233 espectadores.