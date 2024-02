Pedro Martín, experto en datos en Tiempo de Juego, analiza los números de Osasuna. Da su opinión sobre las polémicas del número de goles de Budimir y de la cantidad de victorias de Osasuna con Arrasate. Además, explica la situación de la clasificación rojilla y de sus opciones de bajar, de llegar a la séptima plaza, e incluso, de una clasificación europea a través de la octava plaza.

La octaba plaza dará acceso a Europa en el caso de que "un equipo español tendría que ganar la Champions, el Mallorca no tendría que ganar la Copa del Rey y la liga española sume lo suficiente para el ranking FIFA".

LOS 12 DE BUDIMIR

Para Pedro Martín el gol que LaLiga le adjudica a Budimir frente a Las Palmas no es del delantero de Osasuna, ya que no lo toca. Por lo que en lugar de 13 tantos, le contabiliza 12.

LAS 99 DE JAGOBA

Según la fuente que mires Osasuna ha logrado 100 victorias con Arrasate o 99. ¿Dónde está la duda? En el partido de la temporada 2018-2019 entre Osasuna el Reus. El equipo catalán fue descalificado y durante la segunda vuelta se daban por ganados los partidos contra ellos a su rival. ¿Osasuna ganó el partido? ¿A los rojillos le dieron los tres puntos? ¿Se jugó el partido? Para el especialista en datos de Tiempo de Juego está claro. Arrasate lleva 99 ya que ese partido no lo ganó.

LAS OPCIONES DE EUROPA

Para Martín Osasuna no tiene opciones de descenso. Por un lado, dice que "teniendo 15 de ventaja con el Cádiz". Por otro lado, afirma que "viendo las andanzas de los tres últimos que no ganan un partido 'ni a tiros' pueden estar tranquilos".

En lo que hace referencia a Europa Pedro es claro, a través del séptimo es complicado, por el camino del octavo pueden llegar, pero dependen de muchas carambolas. "Ahora mismo depende un poco de la sucesión de acontecimientos, no solamente de la Liga, sino de otras competiciones" explica el periodista. Para llegar a la séptima plaza en los últimos quince años se han recortado siete y seis puntos, pero no ocho. Respecto a que esa hipotética octava plaza le pueda dar una clasificación europea, dice lo siguiente: "Un equipo español tendría que ganar la Champions, el Mallorca no tendría que ganar la Copa del Rey y la liga española sume lo suficiente para el ranking FIFA".

Muchas carambolas para las que, además, la eliminación de Osasuna en Conference, resta puntos a la LaLiga. Que el Barça y el Atlético se clasifiquen para la siguiente ronda y eliminen a equipos italianos sería fundamental.