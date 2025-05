Bryan Zaragoza contesta a cuántos caños va a hacer en los tres últimos partidos de Osasuna: "Me voy a centrar"

Pamplona - Publicado el 15 may 2025, 12:13

Bryan Zaragoza ha hablado de la actualidad rojilla y no se ha cortado en opinar sobre regates y "cañetes". En las últimas jornadas, una vez se ha recuperado la lesión, ha dejado varios "caños" a los rivales de Osasuna. A los rojillos les quedan tres partidos en los que el objetivo es meterne en Europa, pero ¿se marca algún reto de cañetes?

El futbolista del Club Atlético Osasuna ha repasado la temporada en el club rojilla, ha hablado de los gustos y hasta de la previa del Atlético de Madrid. Un Bryan que se ha mostrado cercano en "El saque de Kosner" del canal de Youtube de Osasuna. Durante la entrevista se ha mostrado cercano y no ha tenido problemas en hablar de ningún tema. Incluso se a animado con las cartas o el Fantasy. Por cierto, va segundo en el juego y está a tan solo 30 puntos del que va primero.

Reconoce que lo que le divierte jugando a fútbol es "tener la pelota y regatear". Respecto a los cañetes ha afirmado que "será de lo que he visto de pequeño o de que me sale". En ese momento le han hecho la pregunta clave de los cañetes, pero Zaragoza la ha sabido regatear, como en el campo de fútbol, de la mejor manera.

En un momento de la entrevista le piden que haga una apuesta de cuantos caños tira de aquí a final de temporada. Bryan respondía regateando así: "Prefiero decirte que me voy a centrar en ganar partidos para entrar en Europa".

JUGADORES QUE REGATEAN MEJOR QUE BRYAN

Bryan no se ha escondido cuándo le han preguntado por los jugadores que cree que regatean mejor que él. Ha dado estos tres nombres: "Lamine, Vinicius y Rodrigo". Además, ha dicho que antes de la lesión no estaba tan lejos de ellos en nivel y cifras: "Yo cuando estaba a mi mejor nivel estaba con ellos pegado. Estaba cerca, he perdido 8-9 partidos...".

TOP 3 DE JUGADORES HISTÓRICOS PARA BRYAN

Tampoco se ha escondido sobre los tres jugadores que más le han gustado en la historia del Barça. Dos brasileños, un argentino, pero los tres han jugado en el Barça: "Messi, Neymar y Ronaldinho"

¿CÓMO SE ENTRENAN LOS REGATES?

Está claro que Bryan tiene un talento para regatear, pero la duda es si eso se puede entrenar. Zaragoza lo tiene claro: "Eso no se entrena, yo no lo entreno. Puedes hacer uno para uno, pero si no sabes hacer el regate, ¿cómo lo haces?".

Aunque sí que ha reconocido que ve "mucho fútbol en casa" aunque no tiene problema en decir que no es "de analizar al rival".

El defensa más complicado

Ha sorprendido el defensa que le ha parecido más complicado. Ha señalado al defensa del Barça, a Araujo. Le recuerda de un partido en el que marcó dos goles, pero tras avisar que ese día el uruguayo empezó en el banquillo, recuerda que "cuándo salió... Me tuve que calmar".

VICENTE MORENO

El atacante rojillo ha dicho de su entrenador que le insiste en que trabaje para seguir mejorando su juego. El técnico de Osasuna, Vicente Moreno, ha dado una de las noticias del mes en el club navarro. Se marcha a final de temporada. Una noticia que sorprendió al fútbol nacional.

LA TEMPORADA DE BRYAN

Bryan Zaragoza ha participado esta temporada en 27 partidos, en los que ha podido marcar dos goles. Uno con Osasuna al Barça y otro con España a Suiza. Una campaña que comenzó de la mejor manera, pero que dos lesiones no le han dejado terminar de explotar. Ahora tiene por delante el reto y la ilusión de meter al club navarro en Europa.

Además, ha jugado dos partidos con la selección española. Con la llegada a Osasuna Bryan ha logrado regresar a la selección. Dos encuentros, en los que ha podido marcar un gol. Está en la pre lista de la siguiente convocatoria de Luis de la Fuente.

Temporada 24-25: ha participado en 27 partidos, 19 de ellos como titular y ha jugado un partido completo. Ha sumado 1683 minutos de juego.