Una vecina de Navarra denuncia que no la entienden cuando pide esta bebida en otras partes de España

En una era digital donde las redes sociales nos acercan cada vez más a las experiencias cotidianas de personas de todo el mundo, los pequeños matices del lenguaje local se vuelven virales y a veces causan incomodidad en quienes no están acostumbrados a ellos. Este es el caso de Edurne, una vecina de Navarra que, a través de un vídeo viral en TikTok, ha expuesto una peculiaridad de su región que le causa cierto malestar cuando se encuentra fuera de su tierra.

En un tono cercano y divertido, Edurne explica en el vídeo cómo la diferencia de vocabulario entre comunidades autónomas se convierte en un verdadero reto cuando pide un combinado en bares fuera de Navarra. "Hay algo que me pone bastante nerviosa", comenta con énfasis. "Que no tengáis ginkas en otras partes", lamenta la joven navarra, explicando que en su región, "ginkas" hace referencia a un combinado de ginebra con limón y refresco Kas, algo que para ella es "mucho más rico" que la típica ginebra con Fanta que, según ella, se pide en otras zonas de España.

La revelación de Edurne ha generado una divertida polémica en los comentarios del vídeo, donde muchos usuarios de otras partes del país se muestran sorprendidos por la falta de conocimiento sobre la expresión "ginkas". "Para empezar, la ginebra va con Kas y no con Fanta", subraya Edurne en su explicación, y aclara que no cualquier refresco de limón sirve, sino que debe ser, específicamente, el de la marca Kas. "Y si no lo has probado, pruébalo", incita a sus seguidores, desafiándolos a experimentar esta variante navarra del clásico combinado.

Pero la cuestión de las bebidas no es el único detalle que Edurne comenta en su vídeo. También hace alusión a otros términos locales que, según ella, son parte de la cultura cotidiana en Navarra, pero que fuera de la comunidad resultan completamente ajenos. Por ejemplo, Edurne menciona que en su región, a los pantalones cortos no se les llama "bermudas", sino "pantaloneta". De igual forma, las deportivas se conocen como "playeras", a pesar de que, irónicamente, Navarra no tenga playa. "Me voy a poner unas playeras para ir a hacer la compra", explica como ejemplo de uso cotidiano.

La sorpresa de la diferencia lingüística

Otro término que desvela en su relato es "oriller", una prenda de ropa de cuello alto, especialmente útil para combatir el frío de la mañana navarra. Y, como no podía faltar, Edurne también nos deja una curiosidad lingüística relacionada con el horario: "De par de mañana", es una expresión que ella utiliza para referirse al comienzo de la jornada, pero curiosamente no tiene una versión equivalente para la tarde o la noche. "De par de mañana" es un concepto exclusivamente matutino en su vocabulario local.

Volviendo al tema central, el "ginkas" se ha convertido en el epítome de la incomodidad de Edurne cuando sale de su Navarra natal. La joven se queja amargamente de que, al pedir este combinado en otros lugares de España, a menudo no la entienden y le sirven una ginebra con limón convencional. "Es mucho más fácil decir ginkas", comenta con un toque de frustración, resaltando que es una palabra sencilla que debería ser entendida por cualquiera en el mundo de la hostelería.

Para Edurne, la cuestión no es sólo una cuestión de preferencia, sino de identidad cultural y de los pequeños detalles que hacen única a cada comunidad. "Es un tema que me pone un poco nerviosa", confiesa, al tiempo que pide a los camareros de otras regiones que, por favor, "entiendan" esta particularidad de la lengua navarra.

La denuncia de Edurne, aunque aparentemente ligera y jocosa, pone de manifiesto un fenómeno que ocurre constantemente en España, un país caracterizado por su diversidad lingüística y cultural. Las diferencias en la forma de hablar, las costumbres locales y los términos específicos de cada comunidad son, en muchos casos, un reflejo de la riqueza cultural del país.