Esther, madre de tres hijos con implante coclear: "Los gastos derivados del implante deben estar cubiertos al 100% por la Seguridad Social"

Cada año nacen en La Rioja tres o cuatro bebés con problemas de audición. Unos 20 niños y adolescentes de menos de 18 años conviven con la sordera en La Rioja. Hay muchas causas ante un diagnóstico de sordera. Niños que encuentran su mejor aliado de vida en un implante coclear.

Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que, una vez implantado quirúrgicamente debajo de la piel, estimula las terminaciones nerviosas de la cóclea para proporcionar la sensación de sonido a una persona totalmente sorda o con deficiencias auditivas severas.

Personas que, gracias a estos implantes, son capaces de salir de su sordera profunda, denominada hipocausia bilateral profunda, y hacer una vida completamente normal.

Esther Ocón es madre de tres hijos con implante coclear. Y su familia es el testimonio perfecto. Una familia que afronta el día a día con determinación y valentía. Con experiencia y también con esperanza. Una familia que conoce a la perfección el esfuerzo que supone

Andrés tiene 18 años, David ha cumplido 14 años e Inés, la más pequeña, ya tiene 11 años. El mejor ejemplo, sin duda, lo tienen en casa.

Andrés, ya ha cursado dos años en Soria y obtuvo el grado medio de técnico de emergencias sanitarias. Este año, está en Pamplona estudiando un grado superior de imagen para el diagnóstico, rayos…Toda una referencia para sus hermanos que cursan 3º ESO y 6º Primaria. Un desafío constante seguir el ritmo también escolar.

derivaciones sanitarias

La atención sanitaria de estos casos se deriva al País Vasco, a San Sebastián. Esther comenzó con las derivaciones médicas en Pamplona. Durante los primeros años las citas son frecuentes, incluso llegan a ser semanales. Después, se van ajustando los implantes y las necesidades se van reduciendo, así que los viajes se espacian en el tiempo. Aún así, en su caso, tener tres hijos con implante supone triplicar las visitas y estadísticamente, es probable que tenga que trasladarse a menudo.

"que lo cubra la seguridad social al 100%"

La Seguridad Social cubre esos gastos de implantación pero no el día a día de su mantenimiento, "hay muchas familias que no pueden permitirse estos gastos, no entendemos por qué no está cubierto al 100% por la Seguridad Social, como cualquier otra patología"

COPE Implante coclear en bebés

Además, Esther es la presidenta de ADARI, asociación de familias y discapacitados auditivos de La Rioja así que conoce muy bien el resto de casos en la región.

Es fundamental realizar el implante a los pocos meses de vida cuando el cerebro tiene plasticidad. Así se garantiza no solo su audición sino también un perfecto aprendizaje oral.

Esther Ocón, con los seis implantes de sus hijos, estima hay años en los que puede destinar más de 7.000 euros al mantenimiento.

Personas que nacen son sordera o que aparece en su vida por sorpresa, personas con vidas normales gracias al implante coclear bilateral. La investigación ha conseguido que escuchen los sonidos de la VIDA. Un avance que debe llegar a todos para que puedan acceder a él y también hacer frente a su mantenimiento diario.