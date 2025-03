Desfile de Carnaval en Logroño: Cortes de tráfico y cambios en autobuses este sábado

Un total de siete líneas del servicio de autobús urbano alterarán su itinerario habitual y varias calles del centro de Logroño estarán afectadas por cortes de tráfico con motivo del desfile de Carnaval, que se celebrará este sábado 1 de marzo, a las 18:30 horas.

El desfile, que contará con más de 3.000 participantes, partirá de la calle Gonzalo de Berceo para continuar por Marqués de Murrieta, Plaza de Fuente Murrieta, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento.

Por ello, las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 modificarán sus itinerarios en los horarios que se indican a continuación:

Entre las 17 y las 18,30 horas, aproximadamente:

Línea 3: Dirección Las Norias-Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - Gran Vía Juan Carlos I. Y en dirección Villamediana-Las Norias: Gran Vía Juan Carlos I - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

Entre las 18,30 y las 21,15 horas, aproximadamente:

Línea 1: Dirección Hospital San Pedro-Lardero: c/ Madre de Dios - c/ San Millán - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey. Y en dirección Lardero-Hospital San Pedro: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - c/. Colón - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz - c/ San Millán - c/ Madre de Dios.

Línea 2: Dirección Yagüe-Varea: av. Burgos - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz. Y en dirección Varea-Yagüe: av. de la Paz - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - av. Burgos.

Línea 3: Dirección Las Norias-Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - av. gran Vía Juan Carlos I. Y en dirección Villamediana-Las Norias: av. Gran Vía Juan Carlos - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

Línea 5: Dirección Madre de Dios-Valdegastea: c/ San Millán - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - cambio de sentido en Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón. Y en dirección Valdegastea-Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz.

Línea 6: Dirección El Cortijo-Centro: c/ Gral. Urrutia - c/ Carmen Medrano - c/ Chile - av. Gran Vía Juan Carlos I. Y en dirección Centro-El Cortijo: av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ General Urrutia.

Línea 9: Establece su inicio y final de línea de forma provisional en la parada 'Monumento al Labrador'. Queda fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Monumento al Labrador' y 'Las Norias'.

Línea 10: Dirección El Arco-Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Padre Claret - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz. Y en dirección Hospital San Pedro-El Arco: av. de la Paz - c/ Padre Claret - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea. Dichos autobuses recuperarán su trayecto habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

CALLES AFECTADAS

La calle Gonzalo de Berceo será cerrada al tráfico desde las 16:30 horas con motivo de los preparativos de salida del desfile, mientras que el resto del itinerario se irá cerrando de forma progresiva.

Los vehículos estacionados en los viales o en los garajes (vados) por donde transcurrirá el desfile no podrán salir o entrar durante el evento, por lo que se recomienda que se retiren previamente si se prevé su uso.

Se estima que el desfile finalice a las 20:30 horas, aproximadamente, por lo que el tráfico rodado podría quedar restablecido en las calles afectadas en torno a esa hora, aunque con anterioridad, a medida que el desfile vaya avanzando, podrían abrirse diferentes tramos.

Debido a las afecciones de tráfico en el centro de la ciudad y al importante movimiento peatonal que se desarrollará en la tarde del próximo sábado, desde la Policía Local de Logroño se recomienda restringir al máximo el uso de vehículos.