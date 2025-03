Acaba de ser padre y no sabe si cobrará el mes que viene por los impagos de Ocio Sport: "Vivimos con mucha incertidumbre"

Hasta 55 trabajadores de Ocio Sport Rioja esperan que en los próximos días se regularice el pago de las nóminas pendientes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CSIF, que es el sindicato mayoritario en la empresa, ha anunciado movilizaciones si no se da una solución.

¿Cómo y cuando empezó todo?

La problemática afecta a los trabajadores de Aqualar y el Hogar del Jubilado de Lardero, así como a los centros gestionados por la empresa en Haro, Arrúbal, el centro infantojuvenil La Atalaya, La Gota de Leche y la Universidad Popular en Logroño.

Según CSIF, el sindicato mayoritario de la empresa, en algunos de estos centros los impagos comenzaron en diciembre de 2024. La nómina de ese mes fue abonada a mediados de enero, la de enero se pagó el 19 de febrero y la de febrero aún no ha sido ingresada.

la paternidad de sergio se une a la incertidumbre

Desde diciembre como has contado siguen en una incertidumbre constante. Hemos podido hablar con Sergio, lleva 6 años trabajando en Ocio Sport. Ha hecho de todo dentro de la empresa: Ha sido monitor de natación, socorrista, ha trabajado en mantenimiento... Pero ahora, a sus 34 años, ha llegado la persona más importante de su vida: Su hijo. Acaba de ser padre, por lo que ahora esa incertidumbre se acrecienta todavía más.

"Vivimos en una incertidumbre que la gente que tiene familia, una hipoteca que pagar y llevar una vida normal al fin y al cabo, y hay gente que lo está pasando verdaderamente mal. Mi situación es diferente al resto, pero si que es cierto que llegará el momento que tenga una situación similar. Ahora he sido padre y tengo la baja por paternidad y, por ahora, tengo estos meses asegurado, pero bueno, sigo viviendo en un incertidumbre constante", nos confesaba Sergio.

posible protestas por los impagos

Él tiene la baja por paternidad, asegura que su situación es diferente, aunque todavía le falta por cobrar ese último sueldo de febrero, que no llega: "Hay compañeros que están pasando por un muy mal momento. Están desesperados por seguir trabajando y no cobrar. Algunos no han tenido ningún tipo de remuneración desde que comenzara el año 2025 y estamos a marzo".

De no obtener respuesta, la primera concentración está convocada para el próximo viernes 14 de marzo a las 12:00 frente al Ayuntamiento de Lardero y otra el martes 18 de marzo en la sede de la empresa en Logroño.