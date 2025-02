El precio que paga un riojano de media por su hipoteca: ¿Por debajo de la media española?

La vivienda sigue siendo el tema que más preocupa a todos los españoles. Los elevados precios están poniendo en jaque a toda una generación. En este momento, tan solo uno de cada tres jóvenes puede comprarse una casa en nuestro país. En 2010, hace tan solo 15 años, lo podían hacer siete de cada diez.

la situación de la vivienda en la rioja

En La Rioja, el precio medio de la vivienda ha vuelto a subir en el cuarto trimestre de 2024. Según los datos del Colegio de Registradores, se sitúa en 1675 euros el metro cuadrado, lo que supone una subida del 16,8% respecto al último año. Por su parte, mejores noticias para los compradores que quieran adquirir una vivienda de segunda mano. El metro cuadrado se sitúa en 1.231 euros, un 5,5% menos respecto al mismo dato en 2023.

La media del metro cuadrado, aunando los dos datos, se queda en 1.341 euros, lo que sitúa a La Rioja como la quinta comunidad con el metro cuadrado más barato de España. La media nacional se encuentra en 2.164 euros, más de 800 euros de diferencia.

Nuestra comunidad, en comparación a otras, mantiene un precio competitivo que permite la compra. Es por ello que, pese a la subida de precio de la vivienda nueva, las ventas se han disparado: 1.450 operaciones, de las cuales 349 fueron de vivienda nueva, suponiendo, respecto a 2023, una subida del 81%. Las ventas de casas de segunda mano también se incrementan, con menor intensidad. Se han realizado 1.101 operaciones, lo que supone un 5,5% más.

¿por qué los extranjeros eligen la rioja para vivir?

Otro punto es que esa compraventa de vivienda viene por parte en gran parte por extranjeros. Durante el primer semestre de 2024, en La Rioja incrementó en un 13,2%. Según el Consejo General del Notariado, que afirma que se han vendido un total de 335 viviendas, lo que supone el mejor dato desde hace 8 años.

El 27% de la compraventa en La Rioja por extranjeros no residentes es procedente de Estados Unidos. Los Smith, los influencers norteamericanos de Logroño, explican porque escogieron la capital riojana para vivir y comprarse una casa: "Nosotros somos de Kansas, y la gente siempre nos pregunta porque elegimos Logroño, y nuestra respuesta es siempre que ¿por qué no? La gente es increíble, la comida es una locura, el vino no es de este mundo, está increíble. Además es una ciudad súper segura".

el mayor miedo de los propietarios

Óscar Martínez Solozábal, experto inmobiliario, advierte de una cuestión. Muchos propietarios tienen miedos, miedo a la okupación, a los daños en las viviendas a los impagos. No quieren arrendar su piso a familias con hijos que pudieran ser vulnerables e insolventes porque, tal cual está dispuesta la ley, tendrán muy difícil recuperar su piso. Una cuestión que lamenta pero que ciertamente también está marcando la escasez de oferta.

El precio que paga un riojano de media por su hipoteca: ¿Por debajo de la media española?

"Lo que se prioriza ahora es la solvencia. Lo miran con lupa. Hoy en día hay incluso propietarios que exigen que no entren familias vulnerables, con niños, porque saben que en caso de impago esas familias se hacen vulnerables y pueden tardar años en poder echarlos. Es un problema que está ocurriendo. Es malo que esto sea así, pero muchas familias lo están haciendo", asegura Solozábal.

¿cuánto paga un riojano de media por su hipóteca?

La Rioja es una de las comunidades que tiene unas condiciones más favorables para hacerle frente a una hipoteca. Es la tercera mejor colocada de España. La cuota hipotecaria con respecto al coste salarial se sitúa en nuestra región en un 24,2%. La media que paga un riojano por su hipoteca es de 497 euros.

Por poner una comparación, en Andalucía se sitúa en un 34%, un 40,2% en Madrid, y el caso más sangrante lo encontramos en las Islas Baleares, con más del 51%. Cada persona que ha adquirido una hipoteca en las islas paga de media casi 1.200 euros al mes.