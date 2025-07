Llega un coche a un desguace de Logroño y no se cree lo que encuentra en el interior: "Es una joyita"

No todos los días aparece un coche de alta gama en un desguace. Pero eso es precisamente lo que ha ocurrido en Desguaces Logroño, donde el hallazgo de un Land Rover Sport del año 2014 ha sorprendido incluso a los propios trabajadores. El vídeo del momento, publicado en TikTok por la cuenta oficial del establecimiento, ha llamado la atención de miles de usuarios por lo inusual de la situación… y por el entusiasmo con el que la empleada descubre los detalles del vehículo.

“¡Un Land Rover Sport en el desguace! Hoy en Desguaces Logroño. ¡Mira qué joyita!”, exclama la trabajadora mientras graba el coche recién llegado. El vehículo, que conserva en buen estado gran parte de su equipamiento, no parece a simple vista una pieza habitual para ser desechada. Y es que no solo llama la atención por su aspecto exterior, sino por lo que se encuentra en su interior.

Una sorpresa

“Tenemos un motor 30 SD T 258 caballos. ¡Mira qué interior!”, comenta mientras enfoca los asientos de cuero, que además son eléctricos. Entre los gestos espontáneos de la grabación destaca uno que ha hecho reír a muchos usuarios: mientras se sienta al volante y toca el claxon sin querer, salta con una mezcla de susto y asombro. “¡Uy! Esto sí que es una joyita”, reacciona de inmediato, reflejando lo inesperado del momento.

Alamy Stock Photo Land Rover R 2014 Rover Sport Hse Dynam Sdv6 A Gris Diésel circulando por la autopista

La trabajadora no oculta su fascinación por el estado general del vehículo, aunque también señala que no todo está perfecto: “Sí que le han hecho algún apaño, y aquí también le falta algo”, dice señalando una zona no especificada del coche. Aun así, el mensaje final del vídeo es claro: es una oportunidad única para conseguir piezas de Land Rover Sport sin pasar por concesionarios o recambios de precio prohibitivo.

El vídeo ha servido no solo para promocionar el stock disponible en el establecimiento, sino también para ser viral en TikTok, una red cada vez más utilizada por talleres y centros de recambios para dar visibilidad a sus servicios. Con una mezcla de espontaneidad, sorpresa y tono cercano, la grabación ha calado entre los usuarios que agradecen estos “hallazgos inesperados” que ponen en valor el mundo del recambio de segunda mano.

La trabajadora concluye con una invitación directa: “Pues ya sabes, esta es tu oportunidad para conseguir piezas de Land Rover Sport en tu fábrica de recambios. ¡Chao!”. Y así, con una despedida informal, da por cerrada una pieza audiovisual que, con apenas unos segundos de duración, ha conseguido llamar la atención sobre una realidad muchas veces olvidada: la de los vehículos de lujo que acaban en el desguace, pero que aún tienen mucho que ofrecer.