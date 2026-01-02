El vermú solidario que busca traer a La Rioja el primer exoesqueleto robótico: Café Ibiza 1941 recauda 3.872 euros en tres horas

El emblemático Café Ibiza 1941 de Logroño celebraba este viernes su ya tradicional Vermú Solidario, un evento que cumple su décima edición. Durante tres horas, todo lo recaudado por consumiciones, propinas y donaciones se destinará íntegramente a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM). La iniciativa, que se ha convertido en una cita habitual de los primeros días del año en la ciudad, cuenta con un gran ambiente y las actuaciones en directo del músico Denorte y el Mago Iceman.

Un objetivo revolucionario

Los fondos de este año tienen un propósito muy concreto y ambicioso: ayudar a ARDEM a conseguir el primer exoesqueleto robótico de La Rioja. Ester García, presidenta de la asociación, ha explicado que este material de rehabilitación "se acopla al cuerpo y a través de una serie de motores ayuda a la marcha". El objetivo es mejorar drásticamente la calidad de vida de los pacientes. "Es poner de pie a tanta gente que lleva tanto tiempo sentada, porque ir en silla de ruedas no es solo no caminar, es todo lo que ello supone", ha señalado García. Afecta a muchas más cuestiones de salud, también es un tema psicológico porque estas personas vuelven a mirar a su altura... Es un cambio transcendental para estas personas y sus familias.

Es poner de pie a tanta gente que lleva tanto tiempo sentada, cambian muchas cosas..." Ester García Presidenta ARDEM

Una década de compromiso hostelero

David Houngbeme "Eddie", el alma del local, ha recordado cómo la iniciativa comenzó hace ya diez años como una reunión de amigos con un gesto solidario. Hoy, se ha consolidado como un evento clave en El Espolón. El propósito siempre ha sido "aportar un granito de arena" a asociaciones cercanas de La Rioja y Logroño. Eddie destaca la labor de estas organizaciones: "Invierten mucho tiempo personal, que no lo invierten en sus familias o en sus trabajos. Verdaderamente, ellos son los protagonistas", afirma.

Ellos, las asociaciones y las personas son los protagonistas" Eddie Propietario Café Ibiza 1941

A lo largo de los últimos nueve años, el Vermú Solidario ha colaborado con numerosas entidades locales. Entre las beneficiarias se encuentran la Cocina Económica, Manos Unidas, la Fundación Pioneros, Faro Rioja, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la Comisión Antisida de La Rioja, DEPAC, Rioja Acoge y Alcer Rioja. Este año, tras varios intentos de contacto, ARDEM ha sido la asociación elegida por su "maravilloso" proyecto y manera de trabajar.