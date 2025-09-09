El autor del doble 6-0 que encajó Carlos Alcaraz y del que todavía se acuerda: "Espero que nadie me quite ese récord"

El Partidazo de COPE localizó a Antonio López, amigo y actual profesor de tenis: "Yo le daba duro, lo que pasa es que Carlitos siempre jugaba contra los mayores"

El Partidazo de COPE contó este lunes con la única persona que puede presumir de haber derrotado a Carlos Alcaraz por un doble 6-0, algo reconocido por el propio Alcaraz.

Lo desveló el tenista de El Palmar este mismo domingo tras ganar el US Open: "Sí me acuerdo, como para olvidarlo. Es un amigo de Murcia en un torneo de Murcia", confesó, en lo que se pensaba si 'destripar' o no su identidad: "Se llama Antonio López. Bueno, Antonio, si lo ves, 'el cabrón'".

Aquel histórico doble 6-0 se produjo en un partido en el que Antonio tenía 12 años, dos más que Alcaraz: "Yo le daba duro, lo que pasa es que Carlitos siempre jugaba contra los mayores, entonces le costaba", le dijo Antonio López a Juanma Castaño.

Antonio, buen amigo de Alcaraz, presume de que puede ser el único y el último en haberle ganado con tan rotundo marcador: "Yo creo que tampoco, y espero que nadie me quite me quite ese récord, por así decirlo, pero vamos que tampoco me gusta decirlo mucho", afirmó.

Antonio es de los afortunados que ha podido acompañar a su amigo en la gran final de este domingo, en la que ganó a Jannik Sinner, aunque ahora su vida gira en torno a las clases de tenis: "Ahora soy profesor de tenis y pádel". El motivo por el que no siguió practicando tenis es porque llega "un momento en que tienes que decidirte porque es una inversión muy grande, mucho esfuerzo psicológico y, sobre todo, físico".

Anécdotas al margen, Antonio es de los de la opinión de que Carlos "tenía otro talento que no teníamos los demás. Era un talento inhumano. Yo no había visto nada igual al tipo de golpeo, todo lo que hacía era perfecto, y aunque nosotros le ganábamos porque jugaba contra los mayores, pero se veía que en un futuro íbamos a pasarlo mal y así fue".

Si ahora se repitiera el partido, Antonio ni se plantea la posibilidad de saber si sería capaz de hacerle algún juego a su amigo Alcaraz: "No se va a repetir, no voy a aceptar ningun partido ni nada", comentó antes de seguir en tono de broma: "Bueno, si entrenase a tope un par de meses se podría ver, pero vamos, creo que no".