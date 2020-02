Urdiales confirma dos tardes en Sevilla en una temporada que se presenta ilusionante

Diego Urdiales afronta una nueva temporada taurina cargada de ilusión, tras cerrar el 2019 de forma brillante. De momento, tiene dos tardes cerradas en Sevilla y confía en volver a repetir en plazas tan importantes para él como las de Madrid y Bilbao.

Esta mañana le hemos pillado entrenando en el campo, después de que ayer se confirmara su participación en la corrida que muchos han bautizado ya como la del 'Cartel de los clásicos' o del 'Cartel del Arte', y que es la que protagonizará a finales de septiembre en la Real Maestranza junto a Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

Una plaza, la de Sevilla, cuyo público tiene para Diego una sensibilidad especial.

También hará el paseíllo en la feria de abril, el día 29, con Ferrera y Miguel Ángel Perera como compañeros de terna.

La cita más próxima llegará el 1 de marzo, en el coso francés de Mont de Marsan, donde participará en un festival, y probablemente también en su plaza de Arnedo, coincidiendo con la feria de San José, si bien este último punto todavía está por confirmar.

'El Rey del Norte'

En una reciente entrevista publicada en la revista 'AplausoS', describen al matador de toros arnedano como 'El rey del Norte', comparándolo con uno de los protagonistas de la serie de culto 'Juego de Tronos', durante uno de los pasajes de sus últimos capítulos.

En la citada entrevista, aseguran que "de eso sabe mucho Diego Urdiales, que en el norte ha tenido, y sigue teniendo, su bastión más importante. "Santander es una plaza que tiene un aroma muy especial, con una belleza tremenda, en la que he podido disfrutar mucho en 2019 toreando", recordaba el torero. "Pamplona, todos sabemos, es una plaza con una personalidad muy especial. Y así lo he sentido en mi comparecencia, pudiendo cuajar un toro de Jandilla como yo lo siento", citaba el diestro en referencia a su participación en la última feria del toro. "San Sebastián y Bilbao han sido dos de mis plazas como ha quedado demostrado en los muchos triunfos que he conseguido durante mi carrera, porque en ambas he sentido esta temporada cosas de las más especiales". "Y Logroño -apostilló Urdiales- es mi tierra, en la que llevo muchos años triunfando porque, por suerte, me han embestido los toros con bastante regularidad para seguir disfrutando del cariño de mi gente”.