Todos con el Banco de Alimentos de La Rioja: La XI Gran Recogida necesita 200 voluntarios

El Banco de Alimentos de La Rioja ya tiene todo listo para su undécima Gran Recogida que se celebrará los días 24, 25 y 26 de Noviembre. Una nueva edición que tiene al actor logroñés Pepe Viyuela como padrino.

La entidad vuelve a pedirnos ayuda. En primer lugar, se necesitan a esta hora unos 200 voluntarios para estar presentes en los establecimientos comerciales participantes. Una necesidad que se hace más presente en Rioja Alta.

Personas que aportarán tres horas de su tiempo para recoger la solidaridad de los riojanos.

Y, en segundo lugar, el Banco de Alimentos confía en la donación de alimentos y dinero para llenar su despensa y hacer frente a las necesidades en La Rioja.





José Manuel Pascual Salcedo, presidente del Banco de Alimentos, confía en el apoyo de los riojanos. En los micrófonos de COPE hemos hablado de su labor y de cómo podemos aportar nuestro granito de arena.

El actor Pepe Viyuela es el padrino de esta undécima Gran Recogida del Banco de Alimentos. Su mensaje es claro: “Los riojanos tenemos que colaborar con lo que podamos”.

Información importante que debemos tener en cuenta:

La Gran Recogida se celebrará los días 24,25 y 26 de noviembre. Se recogen alimentos y tamibén donaciones económicas en los supermercados de Rioja que se adhieren a esta iniciativa. Excepto Mercadona y Día que únicamente recogen donativos.

Con ese dinero que se queda en el supermercado el Banco de Alimentos de La Rioj ava comprando los productos que va necesitando a lo largo del año. Así que es una opción muy útil. Cada uno puede aportar en la medida de sus posibilidades, desde 1 euro hasta lo que consideren y puedan aportar.

Una de sus voluntarias, Natalia, nos ha contado en COPE qué alimentos son los que más se necesitan en esta edición son: alimentos para bebés, leche, galletas, cereales y legumbres cocinadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Banco de Alimentos de La Rioja cuenta en esta edición con muchos voluntarios jóvenes porque van a participar muchos centros escolares de La Rioja.

A día de hoy, se necesitan voluntarios para el sábado por la tarde, en toda La rioja pero sobre todo en la zona de Haro.

Estamos a tiempo de colaborar con el Banco de Alimentos de La Rioja. Apúntate en su web https://www.bancodealimentosdelarioja.org/. Encontrarás un apartado específico. También puedes sumarte llámado al teléfono del Banco de Alimentos 649.437.597.

"Los voluntarios no cobran, no porque lo que hagan no tiene valor, sino porque lo que hacen no tiene precio".

Escucha aquí la entrevista al Banco de Alimentos de La Rioja.