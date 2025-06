El testimonio de una hija que cuida de su madre enferma de Alzheimer: "Sin planes"

La población de La Rioja es, como en el resto de España, una población envejecida. Y eso incrementa las cifras de dependencia año tras año.

Con datos del pasado 1 de octubre, en La Rioja hay 10.635 personas dependientes, la mayor parte de ellas, 6.873, mujeres. Son datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta cifra aglutina a un colectivo que tiene personas mayores pero también enfermos de diversa índole. El cuidado de dependientes es una preocupación familiar importante.

¿Quién cuida al cuidador?

En La Rioja hay cientos de personas, la mayoría mujeres de entre 45 y 75 años, que cuidan día y noche de personas dependientes, padres con demencia, hijos con discapacidad, parejas que ya no pueden valerse por sí mismas. Lo hacen por amor… pero también por falta de opciones. Cuidadoras invisibles, agotadas y, en ocasiones, en soledad.

En La Rioja hay unas 2.000 cuidadoras profesionales y más de 17.000 personas cuidan de un familiar dependiente en La Rioja, tan solo 2.000 de ellas son hombres. Así que el cuidado tiene rostro de mujer, en más de un 80% de los casos.

Según datos del INE, en el año 2024, 514 personas pidieron una excedencia laboral por cuidado de un familiar. Casi el 90% fueron mujeres.

La mayoría no recibe compensación económica. Y cuidar se puede convertir en una especie de enfermedad con síntomas comunes: agotamiento crónico, ansiedad, aislamiento, culpa por querer descansar... Es habitual que sigan y sigan y no pidan ayuda hasta que ya no pueden más.

Su soporte debe ser la Ley de Dependencia con ayudas económicas, acceso a centros de día, servicios de respiro... recursos necesarios pero que presentan listas de espera o burocracia complicada.

La Rioja llevará la financiación de la dependencia a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, con relación al actual sistema de financiación, asegura que el Estado debería financiar el 50% de la ley de dependencia, pero hoy no llega ni al 23%. Las comunidades, explica, están asumiendo más del 70% y eso no es sostenible.

Detrás de todas estas cifras, de las Conferencias de Presidentes... están las familias, los cuidadores. Cuidadores como Mariví.

mariví cuida de su madre: "es muy duro"

"Lo llevamos lo mejor que podemos, cuidamos de mi madre entre mi hermana y yo", cuenta en COPE Rioja. "Es agotador y muy duro psicológicamente porque tienen momentos mejores pero también malos en los que ni siquiera te conoce y se te cae el mundo al suelo", relata.

Su madre tiene diagnosticado Alzheimer desde 2020 y aunque todavía vive en su casa, ellas están pendientes en todo momento, incluso controlado que está bien a través de cámaras.

"La carga mental es horrorosa porque estoy en el trabajo o en casa y estoy mirando la cámara o llamando para asegurarme de que todo está bien". "Los fines de semana dejas tu casa y tu familia para estar pendiente, no puedes hacer planes con amigos, es muy duro todo", confiesa.

"Un cuidador necesita ayuda psicológica y ayuda para cuidar a nuestros dependientes porque no podemos dejar nuestros trabajos y nuestras familias completamente, necesitamos recursos, que nos ayuden".