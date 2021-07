Los riojanos olímpicos comienzan su andadura deportiva en los Juegos de Tokio

Este viernes a las 13:00 horas tendrá lugar la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Tokyo de los Juegos Olímpicos de 2020. Será una ceremonia a puerta cerrada marcada por las medidas de seguridad para evitar la propagacion del Covid-19 que tanta incidencia ha tenido en el evento.

Es la cita más importante en la carrera de cualquier deportista y son seis los riojanos que saldrán a ganar. Cuatro deportistas y dos técnicos, el boxeador Gazi Jalidov, la ciclista Rocío del Alba García, el logroñés Pau Quemada convocado por el seleccionador nacional de hockey, el técnico en la selección de Ciclismo Jorge Soto y los miembros de la selección de fútbol, Luis de la Fuente y Álvaro Fernández.

El seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, ha pasado en la noche de este miércoles por El Partidazo de COPE horas antes del debut de España en el torneo olímpico ante Egipto que se produce este jueves a las 09:30 horas en Sapporo. De la Fuente recuerda el gol de Kiko en Barcelona 92 en la final ante Polonia que dio el oro a España y asegura que le produjo “una emoción tremenda”. No reniega de la condición de favorita de la selección y apunta que “siento al equipo capaz de conseguir cualquier logro”.

Rocío del Alba, ciclista de 23 años, representará a España en la prueba de MTB en la modalidad de cross county. Será sus primeros Juegos Olímpicos.

Gazi Jalidov es un boxeador de 26 años. Participará también en sus primeros Juegos Olímpicos. Competirá en la categoría de menos de 81 de kilos.

El último en unirse al grupo ha sido el logroñés Pau Quemada, convocado por el seleccionador nacional de hockey, Fred Soyez. Disputará sus terceros Juegos Olímpicos, tras haber estado también en Londres 2012 y Río 2016.

After a long trip we have arrived. Landed permission and heading to the Olympic Village. ?? pic.twitter.com/jf1JJk9VkA