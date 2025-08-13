La Rioja respira tras una noche de lucha contra el fuego: Incendios controlados pero permanecen los refuerzos en Mansilla y Gimileo

Todos los incendios están controlados. No hay ninguno activo. Así lo ha comunicado el Gobierno de La Rioja en su última actualización de la situación.

Hay refuerzos en dos de ellos, en Mansilla y Gimileo, en los que trabajan dotaciones para evitar que se puedan reproducir los focos.

El primer balance ya indica que en el incendio de Mansilla ha dejado 40-50 hectáreas afectadas. En este fuego se ha trabajado durante toda la noche y se daba por controlado alrededor de las doce.

En estos momentos se encuentran en labores de control 3 agentes forestales, 2 retenes y la brigada transportada con el helicóptero en labores de vigilancia y remate.

En el caso de Gimileo, el otro incendio de mayor alcance, hay alrededor de 8 hectáreas afectadas. Hay dotaciones en labores de vigilancia y remate.

En este caso, el fuego obligó a cortar el tránsito ferroviario que ya ha podido ser reactivado.

Aritza Burgoa Las llamas de algunos focos ponían en alerta a vecinos de Sajazarra o Cuzcurrita

La Rioja declaraba en la tarde del martes el Nivel 1 (naranja) del PLATERCAR (Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja), por el cual el mando pasaba de Medio Natural a Protección Civil.

La rioja pendiente de la previsión del tiempo para las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, en La Rioja, probables chubascos y tormentas localmente fuertes.

Se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución. Existe la probabilidad de chubascos con tormenta, preferentemente por la tarde, que localmente pueden ser fuertes o con granizo.

El viento será variable, flojo con intervalos moderados, con probables rachas fuertes o muy fuertes. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas irán en descenso. Por localidades, oscilarán entre 23 y 36 grados en Calahorra; 20 y 36 en Haro; y 22 y 36 en Logroño.