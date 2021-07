El País Vasco prohíbe las reuniones nocturnas en espacios públicos para evitar botellones y "no fiestas"

El comité asesor del Plan vasco de Protección Civil (LABI), presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acordado este miércoles prohibir la permanencia en grupos y las aglomeraciones en espacios públicos entre la medianoche y las seis de la madrugada. El acuerdo adoptado por las instituciones, según han informado fuentes del Gobierno Vasco, es mantener las restricciones establecidas el pasado día 7 y adoptar dos medidas encaminadas a evitar la celebración de botellones y "no fiestas". La más destacada es la "imposibilidad de permanencia en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones de personas, durante la franja horaria que va de las 00:00 horas a las 06:00 horas, en los parques, jardines, playas, zonas deportivas, pistas de patinaje (skating) o espacios de uso público al aire libre similares, así como en espacios públicos correspondientes a puertos y paseos marítimos".

No obstante, se puede estar de noche en esos espacios públicos "para el mero tránsito o para sus propios usos profesionales o económicos". El decreto establece que "corresponde a los Ayuntamientos y, en su caso, a las Administraciones competentes, la ordenación de dichos espacios."

También se incluye "el deber de no formar parte de encuentros, fiestas o eventos, ni en exteriores ni en interiores, que representen aglomeración de personas sin aplicación de los protocolos y medidas preventivas en vigor". El endurecimiento de las medidas se toma en un día que el País Vasco ha registrado 989 casos de covid-19, con lo que la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes continúa con su escalada al crecer 31,1 casos en solo un día y situarse ya en 377,87.