Casi la mitad de la población reconoce no haber hecho una buena planificación financiera de su retiro. No es ninguna sorpresa, en consecuencia, que el 40 por ciento de los jubilados asegure tener dificultades para llegar a fin de mes. Una situación que sólo puede ir a peor: las tendencias demográficas actuales conducen a poblaciones cada vez más envejecidas, lo que lleva a un aumento de la proporción de población legitimada para cobrar una pensión y a una disminución de la población joven, que es la que las paga. Una combinación de factores que impacta directamente en los ingresos y gastos del sistema de pensiones y que nos afecta a todos de forma directa.

En '¿Quieres cobrar tu pensión?' la experta en libertad financiera Esmeralda Gómez López nos enseña todos los conocimientos necesarios para que podamos asegurarnos una jubilación económicamente saludable a través de una combinación de rentas y ahorro.

A lo largo de las páginas de su nuevo libro, conocerás los distintos planes de pensiones posibles, descubrirás cuáles son los beneficios e inconvenientes de cada uno y podrás calcular tu propia pensión a través de ejercicios prácticos.

Asegura ahora tu bienestar futuro y empieza a vivir tranquilo desde hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.

La introducción del viaje hacia tu jubilación

"Tras una década trabajando en banca, actualmente soy científica de datos, una profesión de nueva creación conocida como Data Scientist, pero también soy inversora y me dedico a la difusión de la educación financiera, en concreto, de la libertad financiera, a través de cursos, asesoramiento individual, radio, televisión y libros. […] Me licencié en Ciencias Matemáticas con una especialidad en Astrofísica, y después mi carrera dio un giro de ciento ochenta grados al cursar un máster en Finanzas Cuantitativas, en el que aprendí sobre algo que forma parte del mundo y que lo mueve: los conocimientos financieros, desconocidos para mí porque hasta entonces nadie me había explicado nada", explica la autora.

"Mi futuro, el tuyo, depende de un plan, y este libro pretende proporcionar las herramientas para definir ese plan. '¿Quieres cobrar tu pensión?' es un compendio que aglutina los conocimientos que aumentarán tus grados de libertad y te permitirán construir un plan para tu jubilación en el que descubrirás todos los conocimientos que probablemente no te enseñaron en el colegio", indica.

Gómez aclara que casi la mitad de las personas reconoce que no ha hecho una buena planificación financiera de su retiro y que una de cada tres llega a la jubilación sin ningún ahorro. "Para el año 2050, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la pensión en España será menor al 50 por ciento del último salario, cuando en el momento de escribir este libro la pensión representa aproximadamente el 80 por ciento del último salario", precisa la escritora. "¡Mucho cuidado con lo que piensas ahora! Podría jugarte malas pasadas en tu futuro", advierte. "La mayoría de las personas cree que gastará menos cuando se jubile de lo que gasta en la actualidad, concretamente un 75 por ciento menos. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa creencia, y es que la mayoría de las personas necesita cuando se jubila un 135 por ciento de lo que gasta antes de retirarse para mantener el nivel de vida deseado".