Primer día en la Universidad: Cuando los nervios y los amigos conocidos marcan la diferencia

La Universidad de La Rioja vive un arranque de curso cargado de emoción y expectativas. La llegada de 1.070 estudiantes de nuevo ingreso coincide con el regreso de los más de 3.400 alumnos que continúan sus estudios, sumando así más de 4.500 universitarios que llenan los pasillos, aulas y espacios comunes del campus. Desde primera hora de la mañana, los edificios principales del campus universitario se ha llenado de mochilas recién estrenadas, miradas expectantes y un murmullo nervioso que anuncia el comienzo de un nuevo capítulo académico.

Nervios, reencuentros y primeras impresiones

El primer día siempre despierta emociones intensas. Muchos estudiantes de nuevo ingreso han confesado sentir un cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo e ilusión, “con un poco de nervios por empezar otra vez la rutina. Ya pinta que va a ser un año duro, pero con ganas de reencontrarme con compañeros, conocer nuevos profesores, nuevas asignaturas”, comentaba uno de ellos.

Al mismo tiempo, los alumnos que ya forman parte de la comunidad universitaria han recibido a los recién llegados, compartiendo consejos y rostros conocidos que ayudan a calmar los nervios iniciales. “Al principio tenía bastantes nervios, pero luego ya hemos ido todos al Polideportivo, nos han presentado la universidad y, al ver a gente conocida, me he tranquilizado. Venía con un amigo de Villamediana, y eso también ayuda”, relataba otro estudiante veterano.

Un curso lleno de retos y novedades

El inicio del curso no solo trae la rutina académica habitual, sino también novedades relevantes. Entre ellas destaca el nuevo Máster en Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada, integrado en Campus Iberus. Además, la UR espera incorporar próximamente Medicina, Tecnologías del Lenguaje y un Máster en Enseñanza del Español, a la espera de la aprobación de la ANECA.

Para los alumnos veteranos, este curso también significa adaptarse a nuevos programas, métodos de evaluación y la incorporación progresiva de herramientas digitales y modalidades híbridas, que facilitan la flexibilidad y el aprendizaje colaborativo.

Más de 4.500 estudiantes

Este año, más de 4.500 estudiantes integran la comunidad de la UR. La oferta académica se mantiene sólida, con 19 Grados y dos Dobles Grados, consolidando a la universidad como un referente dentro del Campus de Excelencia Internacional Iberus, junto a las universidades públicas de Aragón, Navarra y Lleida.

Diversidad y convivencia en el campus

La diversidad es otro sello del primer día. El 65% de los estudiantes procede de La Rioja, mientras que el 35% llega de otras comunidades como Navarra, País Vasco o Castilla y León. Esta combinación de orígenes enriquece los pasillos, las aulas y la vida universitaria, fomentando la integración, el intercambio cultural y la colaboración entre todos. Un inicio de curso cargado de emociones

Hoy no ha sido solo el inicio de un año académico, ha sido un día de emociones compartidas, nervios contenidos, sonrisas y proyectos que comienzan a tomar forma. Tanto los nuevos como los veteranos se enfrentan a desafíos y oportunidades que marcarán su vida universitaria y personal. Un día que muchos recordarán como el comienzo de un viaje transformador dentro de la Universidad de La Rioja.