Cómo preparar tu coche para la nieve: claves, consejos y trucos para saber cómo actuar

Los meses más fríos del invierno traen consigo condiciones climatológicas que ponen a prueba, tanto a los vehículos como a sus conductores. La lluvia y la nieve pueden generar situaciones complejas de manejar en carretera, ocasionando que el pavimento esté deslizante, o en ocasiones en las que caen grandes nevadas, inconducible.

Con motivo de la ola de frío que va a cruzar España en los próximos días, y que promete temperaturas muy bajas y nevadas, el equipo de profesionales de Oscaro, la plataforma líder en venta de recambios online, ofrece consejos para que la nieve no te pille desprevenido y sepas cómo actuar si te encuentras con ella:

Antes de comenzar tu viaje : antes de comenzar a rodar hay que asegurarse de que todos los componentes del coche estén preparados para la travesía. En primer lugar, se han de verificar los sistemas de señalización en carretera ya que, en caso de tener que realizar una parada para la instalación de cadenas, los necesitaremos. También debemos equipar nuestro maletero por si la nevada impide avanzar con un kit anti nieve compuesto por ropa de abrigo como mantas y guantes, algo de comida y agua y un raspador de hielo. En cuanto a aspectos mecánicos, es clave revisar tanto el nivel del líquido anticongelante, ya que garantizará que tu coche aguante por debajo de varios grados bajo cero (este líquido también es muy útil para usarlo en el caso de que se congelen los parabrisas) como el nivel del filtro de aceite para asegurar que todos los componentes del motor funcionan perfectamente incluso con bajas temperaturas.

Por otro lado, si llevamos neumáticos de invierno, diseñados para mejorar el agarre y la evacuación de agua y nieve, hay que revisar su presión, ya que, siendo mucho más efectivos frenando y conservando la estabilidad en las curvas que unos neumáticos tradicionales, es primordial llevarlos en el mejor estado posible para estar aún más seguros al volante

En la carretera : Cuando las temperaturas comiencen a descender, la conducción preventiva será vital para llegar a destino sin ningún contratiempo. Hay algunos detalles a tener en cuenta en todo momento, como aumentar las distancias de seguridad por encima de lo que lo haríamos normalmente (con el asfalto deslizante se necesita más espacio para frenar o disminuir la velocidad), reducir el cambio de marchas al mínimo y priorizar las marchas largas para que el riesgo de pérdida de adherencia sea menor y, por último, utilizar el pedal de freno sin llegar a pisarlo a fondo, sino dosificándolo e incluso priorizando el freno de motor. En el caso del uso del volante pasa lo mismo, se deben evitar los golpes de dirección y que primen los movimientos sutiles para evitar el subviraje.

En el caso de las cadenas, a pesar de ser lo más obvio, la multa por no llevarlas es una de las más comunes. Por eso no está de más recordarlas, ya que en el momento en el que empiece a descender la temperatura de la carretera serán vitales para poder circular. Asimismo, si nos sorprende la nieve y tenemos que colocar las cadenas, en oscaro.es el equipo de expertos en automoción comparte consejos y recomendaciones sobre las cadenas. Además, te ayudan a diferenciar entre tres tipos de cadenas, y elegir la que más se adapte a tus necesidades:

- Cadenas de nieve tradicionales metálicas: son las más conocidas por su precio económico y su resistencia, y están recomendadas para un uso frecuente

- Cadenas textiles: la recomendación es utilizarlas de manera ocasional y quitarlas una vez no haya nieve en la carretera ya que se pueden romper. Su composición de lona no produce vibraciones por lo que no notarás que las llevas ni en tus frenos ni en la suspensión o dirección.

- Cadenas compuestas o de tipo red: Este tipo de cadenas de red de cables y revestimiento textil se recomiendan si el uso va a ser frecuente. Además, gracias que sus radios de exterior son reflectantes, facilitarán la visión en caso de poca luz.



Al llegar a tu destino : lo primero en lo que hay que prestar atención al quitarnos el cinturón y sacar la llave del contacto es en no tensar el freno de mano al máximo, ya que, si la temperatura cae varios grados y este se congela, bajarlo costará mucho más. De la misma manera, para asegurar que el vehículo no se mueva en caso de fallo del freno de mano, también se aconseja dejar una marcha engranada.

Otro de los detalles que se han de tener en cuenta si aparcamos en un lugar en el que las temperaturas son muy bajas, o incluso donde está nevando, es dejar alzados los limpiaparabrisas para que no se congelen. Siguiendo estos consejos, cuando vuelvas a por tu vehículo la tarea de arrancar y ponerte otra vez en marcha será mucho más sencilla.