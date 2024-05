Alejandro Fernández: "Si Sánchez necesita el apoyo separatista para seguir en Moncloa, sacrificará a Illa"

Este domingo, 12 de mayo, los catalanes están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la Generalitat. El candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicar los puntos más importantes de su programa y los posibles pactos que aceptaría a partir del lunes.

"Nosotros nunca vamos a engañar a los electores, lo único que tengo en esta vida es mi palabra. No voy a hacer ningún movimiento que suponga que su voto acabe significando continuar con el proces y entregar el Gobierno de Cataluña al separatismo. Eso asumo que complica las posiciones, pero como tenemos experiencia no muy buena con la historia del PSC en Cataluña esto tiene que quedar claro", ha comenzado defendiendo.

Añadía entonces que le "gustaría que se pudiera abrir una nueva etapa en Cataluña, pero para eso el PSOE tendría que romper sus acuerdos estratégicos con los independentistas, incluidos los que mantienen a Sánchez en Moncloa. Nosotros nunca vamos a cooperar en ello".

Las expectativas el 12-M

En cuanto a los resultados que le dan las encuestas al PP, Fernández se muestra un tanto reacio: "Los asesores nos dicen que puede haber sorpresas, no se puede descartar que se produzca alguna. Estamos satisfechos porque, lo que señalan todas las encuestas, más allá de los números, es que nuestro partido va a ser la fuerza que más crezca en porcentaje y escaños".

"Aspiramos a gobernar Cataluña, pero es evidente que un PP reforzado en estas elecciones es la primera piedra para provocar un cambio político en España", asegura.

Respecto a la rivalidad con Vox que está ocupando titulares en los últimos días, Fernández es claro: "Mis rivales en estas elecciones son los separatistas y la izquierda que les sostiene, no me he fijado en los análisis sobre Vox. Entiendo la competición a nivel mediático, pero no forma parte de mis prioridades. Estoy convencido de que el resultado va a ser muy muy bueno, podemos tener la llave de la política catalana, aunque el escenario es endiablado".

¿Sigue en marcha el procés?

Al ser preguntado por el procés, el candidato del PP tiene claro que sigue existiendo: "La sociedad catalana ha desconectado mentalmente de ello, pero escuchemos lo que dicen los líderes separatistas. Puigdemont quiere volver a la declaración unilateral de independencia y no hay motivos para pensar que va de farol. Ven que tienen al presidente de España sometido y eso les puede dar instrumentos para evitar una respuesta del estado".

"Algunos podrán achacar que en 2016-17, el Gobierno de Rajoy pudo responder tarde, pero lo hizo y el Estado de derecho prevaleció. Ahora mismo es muy distinto, el Presidente del Gobierno de España y el PSOE colideran el proceso. Cuidado con pensar que todo esto se ha acabado", añadía.

¿Pactaría con Illa?

Por otro lado, Fernández ha respondido a la cuestión de si podría pactar con Illa en caso de que sea necesario: "No se puede separar una cosa de la otra. Si el separatismo tiene una operación política con Sánchez hacia la autodeterminación, yo no voy a sostener a un Partido Socialista en Cataluña que sostiene esa operación".

"No vamos a ser cómplices porque no podría mirar a los catalanes a los ojos si llegara a un acuerdo con Illa mientras Sánchez sigue pactando con los independentistas. No olvidemos que los ocho pasos que el separatismo diseñó en su mesa de diálogo con Sánchez se están cumpliendo uno a uno, como se planteó en la hoja de ruta", ha asegurado.

Por último, ha defendido su programa electoral: "Desde el minuto uno he tenido una estrategia clara, explicar nuestro proyecto. No creo que haya habido giros en la estrategia. Tengo muchísimas ganas de recuperar la ilusión en Cataluña que en su momento Ciudadanos fue capaz de lograr".

"Votar a Illa es votar a Puigdemont. Si Sánchez necesita el apoyo separatista para mantenerse en Moncloa, sacrificará a Illa. Si alguien cree que se puede producir un cambio votando al PSC, es tirar un voto a la basura", ha concluido.