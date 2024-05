Tener trabajo no te exime de ser pobre: "De cada 10 atendidos por Cáritas, 4 acuden por primera vez"

Más de 3.700 personas llamaron a la puerta de Cáritas en 2023 aquí en La Rioja y recibieron una ayuda directa de la entidad. De manera indirecta, el alcance altruista ha llegado a más de 7.500 personas en más de 32 mil ocasiones. Son los datos que deja la Memoria Anual de Cáritas Dioceasana en La Rioja.

Todos estos datos son superiores a los registrados en la memoria anterior, la de 2022 lo que para José Andrés Pérez, director de la entidad, es una clara señal de que la pobreza aumenta en La Rioja. Una afirmación que se apoya en otra: 4 de cada 10 personas que pidieron ayuda era la primera vez que acudían a la entidad. “La pobreza y la exclusión social no retroceden, se enquistan”, ha señalado el director, “tener un trabajo no significa no estar en situación de vulnerabilidad, la ecuación de gastos+familia, no sale aun cuando se tiene un salario”.

Aumenta el gasto a los más necesitados

La pobreza infantil, la vivienda y la familia son las principales preocupaciones de Cáritas. El 60% de las personas atendidas fueron mujeres y crecen las necesidades entre los hogares con hijos, principalmente las familias monoparentales de madre. Pérez indica que “urge facilitar el acceso a la vivienda digna, a precios asequibles”. Desde Cáritas piensan que es “necesaria la creación de un parque público de viviendas de gestión social”.





El gasto en los más necesitados también ha aumentado este último año. En ayudas económicas directas, Cáritas ha donado más de 264 mil euros y la suma de todo el gasto alcanza los casi millón y medio de euros.

Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja ha señalado que el 50% de todo ese gasto ha venido de parte de las donaciones y las colectas pero que aun así, el déficit este año es de 160 mil euros: “En esta ocasión hay que agradecer especialmente a la Diócesis porque ha doblado su aportación para paliar el déficit”. Preocupa aun así que este problema sea “continuado en el tiempo” y que corremos el riesgo de que se enquiste.

Para mantener sus programas y poder responder a las necesidades de los que llaman a la puerta de Cáritas, la entidad necesita de esos dontativos y esas colectas por lo que nos emplaza al domingo 2 de junio cuando se celebrará la colecta del Corpus.